法網紅住台灣摩鐵「把八爪椅當健身器材」忍不住做運動！畫面曝光笑翻網

記者趙浩雲／台北報導

來自法國的主持人吉雷米（Remy Gils）與台灣老婆小乖結婚後，於2021年取得台灣身分證，成為新台灣人。他時常在社群媒體分享跨國婚姻日常，幽默風格吸引不少網友追蹤。近日他又曬出趣味影片，透露夫妻倆入住汽車旅館休息時，他竟把房內常見的「八爪椅」當成健身器材，讓老婆在旁忍不住狂笑。

吉雷米表示，夫妻倆因為工作經常全台南北奔波，擺攤行程密集，有時在台北收攤後得連夜開車回高雄，半路太疲憊，只能臨時拐進汽車旅館休息。他笑稱：「我們的生活可真浪漫，一天到晚住汽車旅館」，但其實隔天清晨五點又得起床準備繼續工作。

吉雷米把摩鐵的八爪椅當健身器材。（圖／翻攝自臉書）

他分享，某次入住時看到房內「充滿故事的椅子」，忍不住興致大發，直接把八爪椅當成健身器材，在上面做仰臥起坐、倒立等動作，讓在一旁拍攝的老婆小乖笑到不停，連手機畫面都晃得東倒西歪。

吉雷米坦言，這樣的生活雖然辛苦，但兩人一起搬貨、趕路、在汽車旅館大床上秒睡的日常，比起華麗浪漫，更讓他覺得真實又可愛，「這就是我們的生活，也很我們」。影片曝光後，網友也紛紛被這對跨國夫妻的可愛互動逗樂，直呼：「只要有心，旅館也是健身房」、「你確定上面是乾淨的嗎」、「這樣小乖應該會很傷心，好不容易有一個情趣椅被拿來當作健身器材了。」

