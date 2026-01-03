法網紅鑰匙反鎖車內！發文10分鐘網衝現場幫解 他感動：台灣人就是這樣

娛樂中心／黃韻璇報導

來自法國的主持人吉雷米（Remy Gils）與台灣老婆小乖結婚後，於2021年取得台灣身分證，成為新台灣人。他時常在社群媒體分享跨國婚姻日常，幽默風格吸引不少網友追蹤。近日他分享老婆不小心把包包、鑰匙鎖在車內，求助網友該怎麼辦，不料吸引上百則留言回應，甚至有人直接衝現場幫他解鎖，讓他事後感動表示「台灣的人情味，一直都在」。

吉雷米2日下午突然在臉書發文喊「救人喔！急！線上等！」提到老婆小乖要去驗車，她拿了所有的證件、包包以及車子鑰匙，丟在副駕後要走過去駕駛座，沒想到車子突然整個鎖起來，吉雷米上網查了很多方法都試過，包含用膠帶貼拉玻璃、用衣架去勾都沒用，求助網友有沒有人有相關經驗。

吉雷米鑰匙、包包不小心鎖在車內，發文沒多久立刻有人衝現場幫解鎖。（圖／翻攝自吉雷米-一粒米臉書）

貼文一出吸引超過2千人按讚、上百則留言，網友紛紛留言給出建議「上次有經驗，直接請開鎖的比較好，花錢車沒事」、「直接叫開鎖來開看看了，或是回家拿備份鑰匙了」、「搖一搖車讓車體晃一下試試看，多年前我曾經也被鎖過，結果這樣就開了」、「我之前也這樣結果請鎖匠師父來不用五分鐘就開了五百元，下次就非常小心了」、「我有工具可以開門，需要幫忙嗎」、「請原廠幫忙可以衛星解鎖」。

事後吉雷米二度發文，感動表示自己PO出鑰匙被鎖車內的求救文後，不到40分鐘就有破千的按回應，近上百留言教學，甚至有一位客人朋友看到，他什麼都沒多說只回一句「我過去幫你」，大概10分鐘內人就到了，且專業快速幫他們解鎖。

吉雷米直呼，「大家看看，台灣人就是這樣。很多時候，真正的台灣不是網路上的攻擊、不是酸言酸語，而是看到別人有困難，願意主動站出來、伸手幫忙的那一刻。所以真的不用因為網路上的一些聲音，就對台灣感到失望。台灣的人情味，一直都在」。

