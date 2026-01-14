法總統下月到訪 印度擬增購「飆風」

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Defence Blog」10日報導，隨著法國總統馬克宏即將於下月訪問印度，新德里當局正積極推動一項與法國的政府間協議，擬大規模追加採購至少114架「飆風」（Rafale）戰機，提升該國空防戰力。

報導引述知情印度高階官員說法，印度空軍近日提交計畫，擬根據政府間協議，向法增購「數量可觀」的「飆風」戰機；儘管最終採購數量仍在討論中，但空軍已明確表示，至少需要114架新機來彌補庫存缺口。若最終拍板，印軍「飆風」機隊將從現役30餘架，一舉增加至近150架。

根據印度空軍規劃，除採購新機，也希望這批新購「飆風」能實現供應鏈至少60%在印度生產的目標，以增強國防自主能量和全球化競爭力。不過，計畫需先取得國防採購委員會授權，獲內閣安全委員會批准，才能與法國展開交涉。

法國達梭集團與印度「塔塔先進系統」（TASL）去年6月簽約，同意在印度設廠製造「飆風」機身，滿足各國用戶訂單需求；首批預計2028財年出廠，未來可望每月穩定交付2組機身。去年4月，印度國防部也斥資6300億盧比（約新臺幣2406億元），採購26架海軍型「飆風M」（Rafale M），汰換日益老舊的俄製MiG-29K機隊。

印度擬追加採購至少114架「飆風」戰機，持續強化空軍現代化戰力。（達志影像／路透社資料照片）