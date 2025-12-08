法總統訪中「偷跑」引爆中法保鑣大戰，習近平「摸背奴才」引熱議。圖／翻自@vismoglie

法國總統馬克宏在本月3-5日訪問中國，不過其間發生許多小插曲，包括馬克宏「偷跑」與四川民眾握手，另外中國國家主席習近平對「奴才」摸背，也引發外界熱議。

馬克宏此行除了和習近平會面，中方也安排馬克宏前往四川參訪，其中有一行程，是馬克宏到四川大學參訪，期間四川大學師生排成一排，熱烈歡迎馬克宏。原本中方的安排，是希望馬克宏和民眾保持一定的距離，在遠方和民眾揮揮手即可，但沒想到馬克宏逮到機會「偷跑」，企圖突破中國保鑣的「重圍」，直接和四川大學師生握手、拍照等。

這時從學生的鏡頭也發現，中國與法國的保鑣們也在默默「開戰」。法國保鑣必貼身保護馬克宏，要求站在內圈，但中國保鑣也堅持站內圈保護，行程雙方互相卡位的局面，甚至兩方保鑣開始互嗆，火氣跟動作都非常大。有法國媒體認為，這場與四川師生的互動，是馬克宏的「脫稿演出」，但也有失外交禮儀；不過另有人士認為，馬克宏試圖展現親民舉動，也是故意要「演」給中國看。

另一方面，習近平這次也被抓到漏網鏡頭。從《央視》的畫面中可見，本月4日習近平在人民大會堂準備迎接馬克宏到來之前，一名工作人員急忙在紅毯上彎腰弄東西，這時習近平立刻對他拍背，並示意叫他離開。這個舉動雖小，但也引發網友討論，網友們紛紛直呼：「好像皇帝在對待奴才。」、「大概是紅毯上什麼東西沒弄好，習近平想說馬克宏人都要來了，就別丟人現眼了吧！」

對於馬克宏此次中國行，《法蘭克福匯報》認為：馬克宏訪中姿態宏大，但內容貧乏。法國總統在中國受到熱情接待，雙方都宣稱維護多邊主義，但「各懷鬼胎」。報導指出，中法雙方這雖然討論烏克蘭議題，但中國沒有做出實質讓步，且仍強調與俄羅斯的友誼。另外這次兩國領導人也未公開提及台灣問題。



