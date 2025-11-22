法總統馬克宏稱許台灣打擊中國假訊息制度 外交部：我國願分享經驗
〔記者方瑋立／台北報導〕法國總統馬克宏(Emmanuel Macron) 本(11)月19日說，台灣面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。外交部今(22)日除感謝馬克宏外，也呼籲我國願與法國及理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性。
馬克宏19日在法國北部Arras舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，稱許台灣作為民主政體，身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。
外交部今天發布新聞稿指出，感謝馬克宏對台灣打擊假訊息制度的推崇，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積部分經驗可提供國際友人參考。
外交部強調，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。
更多自由時報報導
「月世界」垃圾山影武者李有財 曾違紀選議員被國民黨撤銷黨籍
照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟 符合3條件者可申請
遭陳菁徽指力挺「月世界」垃圾山主嫌 陳其邁怒了將提告
IPAC發聲譴責中國 力挺高市為台海憂慮合情合理
其他人也在看
「石虎柳丁」風波 大苑子董事長赴南投向農友致歉
（中央社記者黃巧雯台北21日電）手搖飲品牌大苑子日前宣傳以「石虎柳丁」做飲品，卻被農場澄清今年未供貨。大苑子今天發布聲明，對未經同意使用在果園拍攝的影片，董事長邱瑞堂上午赴南投向農友張鴻濱道歉，並獲諒解。中央社 ・ 18 小時前
不畏中國通緝！沈伯洋再赴荷蘭演講
[NOWnews今日新聞]被中國全球通緝的民進黨立委沈伯洋以及綠委范雲受邀出席國際自由聯盟（LiberalInternational,LI），代表民進黨參與第209屆執行委員會，並參與亞洲自由聯盟(C...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
台日友好再一樁！ 1500人日本小村與5萬人口內埔鄉締結友好交流
來自日本奄美大島的大和村，村長伊集院幼一行人近期來到台灣參訪，來到屏東縣內埔鄉時，和內埔鄉簽署友好交流協定，盼深化教育、觀光等多領域的合作關係，在近期迅速升溫的台日友好關係中再下一城。鹿兒島縣大和村與屏東縣內埔鄉鄉長鍾慶鎮簽署友好交流協定，簽署儀式昨天於內埔鄉公所舉行，雙方代表與相關人員約20人出席自由時報 ・ 5 小時前
外交部：感謝馬克宏肯定台灣經驗 願共同反制假訊息
（中央社記者楊堯茹台北22日電）外交部今天表示，感謝法國總統馬克宏肯定台灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，台灣願與理念相近國家持續加強合作，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息。中央社 ・ 2 小時前
尼泊爾靜思語教學 啟發智慧看見改變
慈濟在尼泊爾持續帶動靜思語教育，好話的力量逐漸改變孩子的命運。包括一位原本不愛讀書的中學生谷迪普，過去總是整天翹課也不寫作業，卻在靜思語教學中，找到人生的方向，成績扶搖直上，老師也發覺他的領袖特質...大愛電視 ・ 8 小時前
中國出動26機艦擾台 12架次軍機逾線活動
國防部今（22）日公布，自昨（21）日上午6時起至今上午6時止，偵獲中共軍機18架次、軍艦7艘及公務船1艘，持續在台海周邊進行活動。其中有12架次軍機逾越了台灣海峽中線，並進入台灣北部的空域及西南防空識別區。國防部示意圖顯示，第一波共機活動時間為昨上午7時40分至下午2時55分，出動了8架次主戰機，自由時報 ・ 6 小時前
輝瑞與疾管署簽署合作意向書 三大行動強化台灣抗藥性監測與教育
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】輝瑞公司今日宣布與衛生福利部疾病管制署（疾管署）正式簽署「抗微生物製劑抗藥性交流合作意向書」。簽署由台灣輝瑞總裁葉素秋與疾病管制署署長羅一鈞代表完成，象徵政府與產業攜手合作，結合國際經驗與在地資源，共同提升台灣在抗微生物抗藥性（Antimicrobial Resistance, AMR）防治領域的韌性並加速與國際接軌。 抗生素抗藥性已被世界衛生組織（WHO）列為「全球十大健康威脅」之一，並將每年 11 月 18 日至 24 日訂為「世界抗生素週」（World AMR Awareness Week），提醒全球關注 AMR 帶來的公共衛生挑戰。根據文獻推估，2019 年台灣逾 37,000 名敗血症死亡患者中，約八成為細菌感染，進一步推估約 5,000 至 18,000 人的死亡與抗藥性菌株相關，顯示抗藥性問題已對臨床治療、醫療資源及公共衛生系統造成沉重負擔。 本次合作意向書將聚焦以下三大重點方向： 1. 抗藥性菌株監測資料分享 推動疾管署、學術單位與醫療院所間之監測工具應用與資料交流，強化抗藥性菌株流行趨勢掌握，打造更完整的全球監測鏈結。 2. 跨界學術交流健康醫療網 ・ 6 小時前
高市早苗「台灣有事」引中共抗議 國安局：日方不願屈從霸權
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，北京迅速採取一連串措施，包含抵制赴日旅遊、暫停從日本進口水產品等。國安局最新報告指出，日本雖不願爭端擴大，亦不願屈從霸權，中共或採取經貿脅迫、輿論操作與灰帶侵擾等作為施壓，日本首相高市早苗將強化安保改革，強化嚇阻能量。鏡報 ・ 3 小時前
基輔與歐洲盟友商討和平計劃 白宮施壓加碼
歐盟委員會主席馮德萊恩周五表示，她將與烏克蘭總統澤連斯基聯系，討論美國提出的烏克蘭和平計劃。消息人士透露，澤連斯基本周五將與德、法、英領導人舉行電話會議。與此同時，白宮正向烏克蘭施壓，要求他們在下周四前簽署新的和平方案，否則，烏克蘭將失去美國的支持。德國之聲 ・ 16 小時前
《緋夜傳奇 重製版》2月26日正式發售，預購特典與各版本收錄內容一次看
萬代南夢宮娛樂宣布，《緋夜傳奇 Remastered》即將在2026年2月26日於PlayStation5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S平台，在2月27日於STEAM平台上發售。除了同步公開2支宣傳影片及版本情報外，本作的預購也已開啟。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前
我駐英公使示警歐美專家：中國奪外企關鍵技術及產能 台灣才值得信賴
外交部駐英國台北代表處駐英公使江雅綺近日應邀出席英國智庫一場有關談論經濟安全與自由、韌性的論壇與談，她強調，中國正以全國之力推動建構自主供應鏈，透過收購外國企業，企圖轉移他國關鍵技術及產能至中國，造成當地產業空洞化，造成經濟安全威脅；台灣與民主國家共享理念，才是值得信賴共同強化經濟安全的夥伴。自由時報 ・ 4 小時前
北京禁日本農產攻勢連發 台日反而相互力挺 壽司、滷肉飯成友好應援小物 美國通過友台法案 共軍「影子海軍」意圖奪島 槍桿子+筆桿子削弱國際對台支持｜全球聊天室｜#鏡新聞
中國曾禁止台灣鳳梨、釋迦、石斑魚等多種農產品，如今又以同樣手法對付日本。然而農產品卻成為台日間的友誼象徵，兩國政壇人物分別秀出與友國物產的合照表達力挺。美國也通過《台灣保證實施法案》，要求持放寬台美交流限制。 美國與台日合作越來越密切，也是在應對中國持續擴大的軍力投射。路透社甚至揭露中國以民用船組成「影子海軍」，疑似進行奪島登陸演練。外媒也分析，中國以軍演、影視宣傳與經貿打壓多管齊下，槍桿子搭配筆桿子，意在削弱日本等國對台灣的支持，試圖崩解印太安全同盟架構。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前
教育部修法擋匿名檢舉 鄭英耀：不該躲在看不見處無的放矢
回應教育現場需要，教育部研修中小學校事會議，昨（22）日預告修法草案。教育部長鄭英耀今（22）日出席台師大活動前受訪表示，校事會議處理的所有投訴，不續任被解聘的老師僅約2%，但60％、70％是不具名投訴，不具名投訴帶來校園紛擾、彼此不信任，不利於友善校園和正常化教學環境，修正要讓制度更好，讓不適任老自由時報 ・ 4 小時前
曾批薛劍是「野蠻國家的黑道外交官」 日本議員請求驅逐出境
茂木外相雖承認薛劍言論「極其不適當」，並表示外務省已提出嚴正抗議，但僅承諾持續...信傳媒 ・ 5 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 5 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 4 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 4 小時前
重演諾曼第？ 路透捕捉中國民船「演練登陸奪台」｜#鏡新聞
路透社昨天(11/20)報導，分析今年夏天在中國廣東沿海的衛星空拍照，發現共軍正利用民船進行奪台演練。而且這些民船都是常見的標準商船尺寸，上面甚至可載運軍車，有些還配備「浮動碼頭」，方便船隻不靠港、也能卸貨。面對共軍對台威脅加大，美國跨黨派議員昨天提案，希望將對台「六項保證」納入美國法律；同時，美國國會轄下的委員會也主張，為強化美國防台的直接利益，台灣應出資，協助更新美軍駐菲律賓的基地。鏡新聞 ・ 1 天前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 1 小時前