法羅浮宮工會15日起罷工 抗議長期人力短缺、維安欠佳

法國參議院文化委員會10號發布的，羅浮宮皇室珠寶竊盜案調查報告，揭露了令各界訝異的事實，警察只要能夠提早個30秒抵達現場，四名竊賊就一個也跑不了，現金價值1億200萬美元，文化價值無價的皇室珠寶，也不會消失的無影無蹤。

參議院文化委員會主席拉馮表示，「竊賊脫逃到執法人員抵達，之間只差了短短幾秒，確實(報告作者)估計只有30秒，令人震驚的是只要有做到，這些建議裡的幾點，就足以阻止竊賊犯案。」

調查報告指出竊賊闖入現場時，附近兩支監視攝影機只有一支在運作，保全人員也沒有足夠的螢幕即時監控；還有阿波羅展館的展櫃玻璃太脆弱。警報聲響起時，員警甚至還被派往錯誤地點，因為監控室裡當時根本沒有人。

羅浮宮總面積24萬4000平方公尺，展覽空間有7萬平方公尺，藏品有50萬件，日常展出約3萬件。單是2023年就吸引將近9百萬遊客造訪，換算起來一天的遊客量有將近3萬，而員工總數是2200人。

為了抗議長期以來人力短缺、設施老舊、維安欠佳的問題，3大工會200名代表開會討論罷工的問題，投票後一致同意，從15號起發動輪流罷工。工會的主張若是獲得員工的踴躍響應，接下來的耶誕與新年假期，羅浮宮恐將無法對外開放。工會還警告文化部若遲遲沒有正面回應，不排除無限期罷工下去。

羅浮宮員工代表嘉蘭尼表示，「大家普遍的情緒當然是憤怒，員工們都精疲力盡了，15年裁撤了200人，當然會讓人沒有方向，因為我們不再擁有足夠的資源，進行我們每日為大眾服務的工作，也就是文化遺產的傳承與保護，還有當然我們希望政府能更積極主動。」

羅浮宮6月時曾為了人力短缺與擁擠問題，被迫暫時關閉幾個小時。而耶誕與新年假期是博物館一年當中，遊客數量最多的時節，若是因罷工而關閉，門票和商業收入的損失之外，對巴黎的城市形象也是不小的衝擊。

羅浮宮員工代表嘉蘭尼表示，「與其做那些給總統艾曼紐爾馬克宏，增添光彩的大項目 "羅浮宮復興"，名字還就取自他自己的政黨，大家都知道(文化部長)拉茜達達蒂，正在競選巴黎市長也和這項目有關，與其用這項目宣傳他們，還不如多多關心員工，關心整個機構衰敗的現狀，那個新項目是絕對解決不了，我們每天經歷的那些難題。」

羅浮宮今年真可算得上是禍不單行、流年不利，除了珠寶竊盜案之外，埃及文物圖書館也發生天花板管線漏水，導致300至400份期刊、書籍及文件受損；緊鄰塞納河展出數千件古希臘陶瓷的坎帕納畫廊，也因為橫樑老化被迫關閉。

