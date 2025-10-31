法羅浮宮竊案再逮5嫌 8件珠寶仍下落不明

小男孩站在羅浮宮被竊遭破窗的這一側，舉起雙手擺出爬窗的姿勢；當下許多遊客都已聽說了最新消息，又有5名涉案嫌疑人被逮捕。

巴黎市民沙米表示，「聽到這消息我滿高興的，現在我們必須把珠寶找回來，那是最重要的事情。」

檢方表示，警方在不同地點逮捕涉案嫌疑人，當中一人很可能是本案的主要嫌疑人。DNA跡證將他們一一串連起來，其中2名涉案嫌疑人承認部分參與這起驚天竊案。

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）指出，「其中一人確實是警方鎖定的目標之一，因為我們發現了他的DNA跡證，因此我們認為他涉嫌這起盜竊案。這名涉案嫌疑人可說是我們從一開始就鎖定的涉案人之一。至於其他被捕的人，未來可能讓我們更了解全案經過。」

羅浮宮爆重大竊案 嫌犯如何在7分鐘內偷走8件珠寶？

已被起訴的一名涉案嫌疑人2010年起於法國居住，他準備搭機前往阿爾及利亞時在戴高樂機場被捕，會掌握到他是因為他有交通違規紀錄，而他的DNA在逃離作案現場時所騎的機車上被發現。

貝庫歐表示，「尤其沒有回程機票時，調查進度明顯加快。不過並未讓我們找回這起竊案的物品。」

另一名39歲涉案嫌疑人曾涉及多起竊盜案留下紀錄，在珠寶展示玻璃櫃及現場遺留物中發現他的DNA。此外，目前沒有跡象顯示館內人員涉案。檢方表示，不排除有更大規模集團參與，包括可能指使行竊或準備收贓的買家。

