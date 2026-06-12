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法國總統馬克宏將於6月25日在法國東南部城市安堤貝，接待義大利總理Giorgia Meloni，舉行兩國首次雙邊峰會。這也是雙方自2021年簽署戰略結盟條約以來的首場峰會，旨在深化國防、太空與能源等領域的合作。

法國總統府愛麗舍宮（Elysee）宣布，這場峰會是自2021年法義兩國簽署《奎里納爾條約》（Quirinal Treaty）以來的首場正式雙邊峰會。該條約旨在建立巴黎與羅馬之間的戰略聯盟，其性質類似於法國分別在1963年與德國、2023年與西班牙簽署的合作協定。

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愛麗舍宮指出，本次峰會將提供兩國深化合作的契機，特別是在國防、太空、能源和基礎建設等關鍵戰略領域。屆時雙方將各有9位部長出席，並在鄰近的勒卡內（Le Cannet）舉辦商業論壇，同時安排官員參訪位於坎城（Cannes）的法義合資企業泰雷茲阿萊尼亞宇航公司（Thales Alenia Space）總部。

除了產業合作，兩國領導人也將針對歐洲與國際重大議題交換意見，並探討如何透過青年與文化交流，進一步加強法義兩國民間社會的聯繫。

身為親歐進步派的馬克宏，與領導右翼聯盟的民族主義者Giorgia Meloni，過去在政治立場上並非總是和諧。不過，兩人在先前的會晤中已積極尋求緩解緊張關係，並重申雙方對於「建立更具主權的歐洲」以及「提升歐洲競爭力」的共同承諾。

原文出處：法義關係新里程碑 馬克宏25日將會晤Giorgia Meloni

本文由AI協作，經編輯審核後發布