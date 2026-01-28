法老文物展 台南奇美博物館登場

文化部藝術發展司長周雅菁，奇美實業董事長許春華、奇美博物館董事長郭玲玲、南市長黃偉哲與國內外博物館代表聯合為「埃及之王：法老」法老文物特展剪綵開幕。（記者李嘉祥攝）

▲文化部藝術發展司長周雅菁，奇美實業董事長許春華、奇美博物館董事長郭玲玲、南市長黃偉哲與國內外博物館代表聯合為「埃及之王：法老」法老文物特展剪綵開幕。（記者李嘉祥攝）

奇美博物館與大英博物館攜手推出台灣史上規模最大的法老文物特展「埃及之王：法老」，廿八日盛大開幕，文化部藝術發展司長周雅菁，奇美實業董事長許春華、奇美博物館董事長郭玲玲、臺南市長黃偉哲與國內外博物館代表聯合剪綵；展覽集結大英博物館二百八十件珍貴館藏，其中九成九首度在台亮相，內容橫跨古埃及三千年歷史，引領民眾近距離感受法老王權與文明發展。

特別率團來台參與開幕的大英博物館埃及與蘇丹部門主管丹尼爾·安托萬博士表示，大英博物館自一七五三年成立以來，致力向大眾分享人類文明成果，此次與奇美博物館合作，希望讓台灣民眾近距離接觸古埃及歷史與文化。

黃偉哲市長指出，奇美博物館去年推出「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」引發迴響，今年再度攜手大英博物館推出「埃及之王：法老」特展，展現博物館深厚實力與國際信任，不僅是藝術殿堂，更是連結世界文明平台；他感謝創辦人許文龍及館方努力，讓市民近距離認識古埃及文明，使臺南成為與世界文明對話的重要城市。

奇博館長許家彰說，博物館以大眾為核心引進世界級文化，「埃及之王：法老」規劃七大主題，展出石雕、棺木及文書信件等多元文物，呈現拉美西斯二世、圖坦卡門等五十六位法老的歷史軌跡，多件大型石雕總重約廿八噸，運用色彩光影、建築語彙引導觀眾思考歷史與當代社會連結，同時規劃互動體驗區，還可參加七種古埃及「好運護身符」集章遊戲，把跨越千年的祝福帶回家。