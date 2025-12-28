法老王顯靈？台大生埃及掉學生證竟「被跨海撿回」 網驚：不愧是台灣人

生活中心／李紹宏報導

台灣人的社群凝聚力與「尋人神技」再次震驚各界！一名國立台灣大學財金系的黃姓學生，日前遠赴埃及時不慎遺失學生證，原以為在浩瀚大漠中已無找回可能，不料竟被另一名同樣在埃及旅遊的台灣人拾獲。拾得者透過Threads發出「尋人啟事」，短短不到半天便成功釣出失主本人，這場橫跨九千多公里的失物招領奇遇，讓網友驚嘆「台灣人真的把Threads當成全球廣播站在用」。

一名台大生把學生證掉在埃及，竟然被成功撿回。（示意圖／旅天下提供）

撿獲該學生證的網友表示，自己在埃及吉薩金字塔群、人面獅身像附近撿到一張「國立臺灣大學」學生證，並點名「財經系黃同學」，表示即將前往開羅機場搭機，若能遇到可當面歸還，否則也願意幫忙帶回台灣。貼文在發出12小時後即引來逾6.6萬名網友按讚，另有700多名網友對此留言熱議。

沒想到，失主「黃同學」本人真的現身留言區認領，笑回「謝了！回台灣再跟您拿，非常感謝！」，該文也有逾4萬人按讚。網友驚呼，原來Threads能促成這場橫跨九千多公里的失物招領奇蹟。

有趣的是，黃同學隨後也在個人的Threads自嘲，「我在台北掉了4次都沒找回來，結果掉在埃及金字塔，可以被台灣人撿到！？」

貼文曝光後，吸引大量網友朝聖留言，有人笑稱「台灣人家庭群組埃及分部」、「台大連埃及都有校區了」、「剛好被台灣人見到，好笑度100000000% ，失主跑來留言，好笑度10000000000%」，也有人驚呼「學生證掉在世界遺產還能找回來，太扯」。更有眼尖網友發現，撿到學生證的原PO疑似也是台大校友。

