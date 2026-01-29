法老玩台南 黃偉哲當導遊

配合《埃及之王：法老》超級大展，觀旅局邀請外國朋友扮成「法老」，由市長黃偉哲帶路遊台南。（觀旅局提供）

記者林雪娟∕台南報導

奇美博物館與大英博物館聯手推出《埃及之王：法老》超級大展，觀旅局為看展遊客推出「玩台南」攻略，結合埃及展議題拍攝KUSO宣傳影片，找來五位各具特色「法老」， 由市長黃偉哲帶路當導遊，帶法老們暢遊；觀旅局也串聯超過七十家台南在地店家，推出專屬看展優惠，旅宿業者並各自推出與特展相關住房方案，共迎台灣史上最大規模的法老文物展開展。

相準這次大展帶來的觀光契機，影片拍攝除推薦搭高鐵至台南站，可多利用TPASS搭乘台鐵沙崙線到保安站，步行前往奇美博物館外，更可運用YouBike、大台南公車等玩遍台南。最有趣的是在搭乘台鐵沙崙線火車時，與五位法老拍攝嚴肅照片致敬《博物館驚魂夜》經典畫面，可多留意影片細節。

觀旅局表示，影片以輕鬆KUSO方式介紹台南，除交通，還延伸至城市中的自然美景、歷史古蹟、廟宇建築、巷弄街區、泥漿溫泉、在地美食等，讓遊客以最有趣、最貼近生活視角，認識台南豐富又有層次的旅遊樣貌。在「台南旅遊」臉書粉絲團推出三百秒完整版法老遊台南影片，並推出抽五十張限量埃及展門票活動，後續並陸續推出相關驚喜企劃，詳洽「台南旅遊網」。