法脈「西」 傳 萬里尋根心心相印

西班牙志工來台尋根，並到高雄靜思堂與上人分享，這段當志工付出的喜悅與感動，他們也將效法志工精神，把慈濟法派帶回當地發揚，帶動更多人投入。

「貼上人心。」

證嚴上人開示 ：「怎麼心跑到這裡來。」

「心要(比)在中間啦，我知道了。」

「西班牙，貼上人心。」

證嚴上人開示：「西班牙的菩薩回來了，他們要學習當菩薩，常常要放這個 ，這個心，要在這裡啦，他們比到這邊上去了，心，在比較偏左邊啦，在心臟在中間的這邊啦，所以，心在這裡，舉手投足，無不都是法。」

2024年，西班牙遭遇洪患。歐洲慈濟志工踏上重災區，與當地政府、明愛會攜手，從關懷、發放，到帶動居民成為手心向下的力量。

烏鐵爾明愛會負責人 瑪麗瑟：「之前從沒聽過這個團體，但是看到慈濟志工，這樣真誠的付出，一次一次來災區，陪伴所有災民，我真的很感動。」

西班牙志工 蘇善娜：「我要感恩上人，讓我有機會成為志工，讓我有機會付出，在付出的當下心更清淨。」

證嚴上人開示：「看到你們，在那裡也認識慈濟，而且，更期待在當地，慈濟在做，請你們都投入慈濟，希望你們也叫做慈濟人，為你們祝福與感恩。」

如今，梵唄、聞法、社區竹筒歲月的精神，已是西班牙志工的日常。這趟台灣尋根之行，他們要將法脈根源的經驗帶回，讓慈濟的愛，在當地落地深根。

