《法華經》古籍修復 2026國際書展新亮點

台北國際書展登場首日，慈濟人文志業、與國立臺灣圖書館，在書展現場舉辦座談活動，邀請國臺圖館長曹翠英，與慈濟人文志業精進長姚仁祿同台對談。活動以法華經為主軸，透過修復與復刻成果展示，帶領民眾認識經典保存的不同面向，也為書展增添人文深度。

「讓大家可以，很近距離接觸的溫馨座談。」

座談現場，由國立臺灣圖書館館長曹翠英，與慈濟人文志業精進長姚仁祿對談，

國立臺灣圖書館館長 曹翠英：「不管是大愛也好，不管是包容也好，不管是智慧 不管是慈悲，或者是我們說圓滿，它其實都是一種，善跟愛的力量的傳播，那我們把這個修舊如舊的功夫，這專業團隊能夠，發揮實際的一些影響力，它其實就是對一種文化的保存，跟對經典的重現。」

從一套法華經的修復歷程出發，分享經典如何在專業技術與信念守護下，能夠完整保存、重新呈現。

民眾 高同學：「我們書通常都是舊了就丟掉，然後反而這些古籍，或是經典的部分，我第一次看到它是原來是，原來是有些可以用橡皮擦擦掉，有些是要用水洗的部分。」

民眾 張小姐：「我其實是很想要了解說，我們的上人的法華經， 住了這個圖書醫院兩年，到底是怎麼樣去，把這一本經書治好， 怎麼把上人的慧命找回來，那所以我想要來體驗一下。」

在台北國際書展首日，慈濟人文志業與國立臺圖書館共同合辦講座，以溫古知新 妙顯法華為題，呈現法華經的修復成果，讓佛法跨越時代，再次走進人心。

慈濟人文志業品牌長 林天來：「法華經是整個慈濟跟法脈宗門的，這個傳遞的 最重要的這個精神， 然後在這個台北國際書展，這6天會有50萬的人，進入這裡 都為了讀書， 那麼法華經這一部經典，就是最好的一本書， 讓所有走進書展的人，都能夠認識上人的法華經。」

「我們掌聲來見證這個，歷史的一刻。」

從紙本修復到精神傳承，透過修復技術與復刻呈現，讓民眾看見法華經的樣貌與保存歷程，讓經典就在當代。

