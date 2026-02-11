法華鐘響迎新年 除夕祈福到法鼓山點亮心光

「#108forAll除夕撞鐘‧為世界祈福」。即將迎來農曆新年，法鼓山定於2/16除夕夜在世界佛教教育園區，舉辦「彌陀普佛法會」以及「除夕撞鐘」等等迎新祈福儀式，歡迎社會大眾一同來感受、分享2026年祥樂豐足的幸福美滿。

法鼓山表示，除夕撞鐘是臺灣一年一度為世界和平祈福的盛事，也是信眾辭歲迎新、增福增慧的傳統，希望人人都能透過「清淨、光明、溫暖」的體驗，把平安帶回家。今年法鼓山世界佛教教育園區特地為參加除夕撞鐘的民眾，規劃「點亮心光」朝聖路線，引領大眾從外在的景致回歸內心的平安。

首先建議大家為自己點亮新年第一盞清淨燈，來到位於入園大停車場旁的「來迎觀音」地景藝術區，在星空下的「水之心」供上一盞燈，就像是洗滌一整年的忙亂，安身也安心，讓心靈像水一樣清澈。

接著前往法華鐘樓參加除夕撞鐘，隨著 108 下響徹雲霄的鐘聲，不只為自己祈求平安，也隨著大家共同合掌將祝福擴散到全世界。最後到祈願觀音殿，於觀音座前，親手在祈願卡上寫下對來年的期許，將心中的感動化為願力。

法鼓山表示，今年除夕撞鐘還有暖心驚喜，有限量結緣的餐車點心與「防靜電手環」，彼此勉勵在新的一年「知福惜福、感恩報恩」，與人相處要減少火花與衝突，保持身心調和。現場民眾還可透過手機，用LINE分享法鼓山的除夕賀卡。

至於無法親自參加除夕撞鐘的民眾，則可線上同步收看法鼓山網路電視台、官方社群直播，在螢幕前一起聞鐘聲、跨新年，並可到「線上祈福撞鐘」專頁，領取、分享法鼓山的祝福，詳情請上活動網站查詢( https://newyearbell.ddm.org.tw/ )。

以上訊息由法鼓山公關文宣室提供