法藍瓷光點計畫成果發表 波蘭作品奪首獎
記者劉昕翊／綜合報導
「法藍瓷光點計畫 FRANZ Rising Star Project」日前在臺師大舉辦「第五屆法藍瓷光點計畫成果發表會」獎金高達新臺幣417萬元獎金；其中，光點未來獎首獎得主為波蘭Hanna Miadzvedzeva《Suspended Breath》。
法藍瓷自2007年以「法藍瓷陶瓷設計大賽 FRANZ AWARD」起步，將品牌在瓷藝與工藝上的專業，轉化為年輕創作者可實際使用的資源與舞臺；2017年起轉型為「法藍瓷光點計畫」，以「獎金、展覽發表、國際評審機制」三位一體的方式，支持陶瓷創作新秀的發展，計畫創立至今，已累積支持超過4百件學生陶瓷作品，投入逾新臺幣2000萬元獎學金與相關資源。此屆提供高達新臺幣417萬元獎金，吸引近30個國家上千件作品參加，並於日前舉辦成果發表會；法藍瓷光點計畫發起人陳立恆表示，藝術創作之路並不容易，希望能以實質獎金支持陶瓷新秀的創作之路。
今年光點未來獎以「一瞬間」為主題，邀請全球創作者思考，在快速變動的世界中，稍縱即逝的情緒、記憶與感知，如何被陶瓷承接與保存。經過來自國際評審團的多輪評選，首獎得主為波蘭Hanna Miadzvedzeva《Suspended Breath》，貳獎與參獎由韓國Mo Hyeonseo《Blind 盲的》、Kwak Hyeyoung《Seeing the Sound of Rain 034035》獲獎，展現國際新生代陶瓷創作者細膩而充滿張力的創作能量。另以作品《Before it touches time》榮獲光點未來獎優選的Lee Dabin也特別從韓國來臺參加發表會，感謝主辦單位的支持與鼓勵。
另外，榮獲今年光點獎學金的臺灣藝術大學許湘甯說，她從大二就開始參與光點計畫，直到今年研究所四年級，終於獲得獎項肯定，很感謝法藍瓷光點計畫給予創作者們持續的資源與鼓勵，也感謝努力不懈的自己。
此外，這屆法藍瓷光點計畫更首度前進韓國，至知名藝術學府弘益大學、首爾大學、同德女子大學、梨花女子大學及韓國國民大學舉辦校園說明會，並拜訪韓國工藝文化振興院（KCDF）與利川陶瓷基金會，持續串聯與全球各大學院校與陶瓷創作社群，深化連結。
「法藍瓷光點計畫 FRANZ Rising Star Project」日前在臺師大舉辦「第五屆法藍瓷光點計畫成果發表會」，展現來自各國獲選的精采作品。（法藍瓷提供）
波蘭Hanna Miadzvedzeva《Suspended Breath》榮獲光點未來獎首獎。（法藍瓷提供）
以作品《Before it touches time》榮獲光點未來獎優選的Lee Dabin，特別從韓國來臺參加發表會。（法藍瓷提供）
法藍瓷光點計畫發起人陳立恆表示，藝術創作之路並不容易，希望能以實質獎金支持陶瓷新秀的創作之路。（法藍瓷提供）
