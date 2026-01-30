中央社

法蘭西人文科學院院士安德勒關注社群媒體影響 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

法國準備立法禁止15歲以下未成年人使用社群媒體。法蘭西人文科學院院士安德勒（Daniel Andler）也擔心人們的注意力被社群媒體挾持的現象。 中央社記者曾依璇巴黎攝 115年1月30日

