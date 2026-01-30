法規不合時宜 學者籲政府監管

溫姓替代役男在台64線遭4車連續輾過慘死，檢警27日在新北市立殯儀館相驗遺體。（本報資料照片）

25歲溫姓替代役男遭Bolt派遣多元計程車司機丟包在台64線遭4車輾過身亡。民團怒轟平台只管賺錢不負責任，盼中央釐清平台與車隊合作的權利與義務關係。學者指出，多國已將叫車平台納安全監理對象，呼籲台灣跟進，交通部雖稱「車隊應負起管理責任」，但仍挨批法規不合時宜，應拿出魄力修法納管平台。

台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾痛批，Bolt只管賺錢不負責任，受害家屬要的是真相及後續賠償保障，且派遣系統已取代計程車隊管理權責，廣告、派單媒合、收錢都是平台，出事只會推卸責任，呼籲交通部立即處理平台業者與車隊業者合作的權利與義務關係，別再讓無良業者利用法規漏洞逃避該負的責任。

廣告 廣告

逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程特聘教授侯勝宗分析，平台不只是媒合者，是實際掌握運輸行為的系統設計者，該負起制度性的營運責任，而車隊負責司機招募、訓練、督導及現場管理責任，不可能完全交給平台，但可悲的是車隊角色早被虛位化，國外已將平台納入運輸服務提供者監理範圍，呼籲台灣也應納入。

交通部說明，叫車平台皆由車隊開發或與車隊業者合作營運，車隊應負管理責任，含維持服務品質、提供訓練、解決爭議等，多數車隊有自家平台，部分則委託叫車平台媒合，不能說公司有事就叫委外廠商負責，不過仍要釐清車隊與平台委託關係，是單純媒合，還是連人員訓練、駕駛篩選都一同委託，責任追究仍要視合約內容。

李威爾痛批，平台業者已掌控一切，交通部還拿現有規範來談，無法解決問題，業者變換操作模式後法規已不合時宜，拜託拿出魄力修法約束平台業者，保護消費者和司機。

北市公運處指出，溫姓替代役男在Bolt平台叫車，該平台與耐斯車隊合作，並由耐斯車隊林姓駕駛接單，經查林姓駕駛車牌，發現其隸屬於皇冠大車隊下，而Bolt平台並無與皇冠大車隊合作，因林姓司機違規同時加入2個車隊，第2家車隊耐斯車隊未負查明之責，依《公路法》開罰9萬元。