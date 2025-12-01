法規限制多 老中藥行15年後恐全數關門大吉

傳統中藥行因藥事法規定限制，難以取得新的執業執照，使得中藥房數量從三十年前的一萬五千多家，直接腰斬至七千多家。業界估計，若法規未能進一步放寬，再過十五年，傳統中藥房將從台灣街頭徹底消失，即使已開放中藥行二代原址繼承及創意轉型經營，能否扭轉頹勢仍有待觀察。

以台中市為例，目前擁有調劑權的老中藥房已不到十家。 （示意圖／Pixabay）

根據《聯合新聞網》報導，台中市中藥商業同業公會理事長彭士基指出，以台中市為例，目前擁有調劑權的老中藥房已不到十家。藥商曾向中央爭取開放「中藥藥師」考試以取得調劑權，但中央並未開放。現今民眾看中醫，多由中醫師直接調劑藥物，而最普遍的科學中藥則是在工廠研磨成藥粉，相較於傳統手法，藥效差距甚大。

中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系主任張文德表示，依照藥事法規定，中藥商須聘請中醫師或藥師，或是具備一九九三年前有登記事實者才能執業。雖然二○一九年已開放讓二代原址原地繼承經營，但因經營不易，願意繼承的人並不多。傳統結合文創元素，讓中藥行年輕化，的確能吸引年輕人踏進中藥行，但能否延續老傳統，仍有待觀察。

現今民眾看中醫，多由中醫師直接調劑藥物，而最普遍的科學中藥則是在工廠研磨成藥粉，相較於傳統手法，藥效差距甚大。 （示意圖／Pixabay）

彭士基進一步解釋，衛福部於一九九八年修訂藥事法，規範中藥販賣業負責人應取得資格，卻未能同步提供教育、考試及訓練管道，造成多年「空窗期」，也導致無法申請新的職業執照。後來中藥商集結爭取，才放寬「繼承人」考照規定。業界指出，中藥房不能調製處方用藥，只能使用固有陳方，若找不到人繼承的中藥房，只能關門大吉。

根據相關資料顯示，中藥產業面臨的問題不僅限於執照取得困難，還包括中藥藥師制度的爭議。衛福部新制曾引發藥師抗議及中醫界不滿，顯示中藥產業的困境涉及多方利益衝突，亟需全面性的解決方案。

