法親關懷 跨越時空見證大愛
上人行腳，(11/27)上午在桃園靜思堂，瀰漫著愛與感恩的氛圍，分享主題聚焦在志工法親關懷，以及當年援助1992年蒙古糧荒、蘇迪勒颱風的努力與感動，充分展現慈悲力量，而座談現場，有當年因為蘇迪勒颱風，受到重創的桃園、復興區合流部落住民，還有慈濟志工們，長期關懷的新住民家庭，他們都抱著感恩心，想親口對上人還有慈濟志工，道一聲感謝。
證嚴上人開示：「很有福，你看，娶到好太太，把你照顧得很好，要常常跟她說，感恩喔。」
這一刻，彷彿是為自己的生命，打了一劑強心針，來自泰國的許凱莎，嫁到台灣後，面對丈夫兩度中風、小叔又癱瘓臥床，她一肩扛起照顧家庭的責任。
志工 許凱莎：「在台灣，很多人幫忙，很有福報。」
慈濟志工 陳溫文：「最好的見證就是，你看，我們的許先生，全身亮晶晶，就是那個皮膚是比凱莎還要好，就知道說，凱莎是那麼用心，在照顧這個家庭。」
遇見慈濟就像座燈塔，讓她看見希望的光，同時這分關懷，也在兒子心中，萌發助人心願，大學就讀社工系，期待能幫助更多人。
志工 許凱莎：「我會把台灣得到的愛，繼續下去，感恩。」
桃園市復興區合流部落住民 洪金輝：「就看著上人，就是用最真誠的(眼神)，跟上人說，謝謝。」
終於盼到了，想親口說的那聲感謝，洪金輝是2015年蘇迪勒颱風，受到重創的桃園復興區合流部落居民，一夕之間，家，全沒了。
桃園市復興區合流部落住民 洪金輝：「失去了那種鬥志，失去了那種意志，我們那時候大家都在想說，怎麼辦，房子摧毀，一輩子的努力，就是在這個地方。」
慈濟志工 陳寶娟：「不斷的一路的在陪伴，然後翻山越嶺的，到他們所住的地方，臨時居所，去關懷他們，陪伴他們，讓他們的心能夠安住，那在這個同時裡面，我們再啟建我們的永久屋，然後等到我們永久屋蓋完成以後，把他們接回到，我們的合流部落的時候，他們那顆心是充滿感恩的。」
所幸慈濟志工一路相伴，就像吃了定心丸，重新站起來後，也將部落的故事，與善的力量傳承。
桃園市復興區合流部落住民 洪金輝：「我們真的很安全，我們非常的平安，如果沒有慈濟，沒有上人，我們現在就不會走得那麼穩，也不會恢復地這麼快，慈濟給我們的不只是家，而是一個重新站起來的力量。」
證嚴上人開示：「年紀大了，要健康，這樣家庭平安，就是最好的回報，讓師父不用去煩惱說，我的弟子，哪一家，人有平安嗎，不用讓師父那麼擔心，你們互相照顧，我就很安心，這樣了解嗎 (了解)，這就是慈濟最健康的家庭，一個大家庭。」
每一個故事，都是用行動證明，關懷與陪伴，可以翻轉出精采人生，即使困難，都能設法克服。
