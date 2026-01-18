法說前夕再飆半根！ 「這檔記憶體」目標價翻倍搶先看

南亞科18日股價再漲破半根。（圖／報系資料照）

受惠於AI需求強勁，DDR4等傳統型記憶體看缺至2027年，相關個股股價近期表現強盛，其中南亞科（2408）將在明（19）日舉辦法說會，法說前夕連續報喜，南亞科18日股價漲破半根，美系外資大摩更全面調升5家台廠商目標價，一口氣將南亞科大調百元至298元。

南亞科18日股價表現強勁，盤中上攻255元，終場收在250元，漲幅5.26％，創下歷史新高，週漲幅14.9％。據了解，南亞科因近期漲勢過強被列處置股至1月22日，而南亞科法說會則將在明日舉辦，正卡在處置期間。

廣告 廣告

大摩出示報告，受惠於DDR5、HBM產能需求強勁，預期2026年一整年包含DDR4、DDR3、NOR Flash及SLC/MLC NAND等產品，供給將更加吃緊，並調升南亞科目標價至298元，調幅高達50％。南亞科也預期2026年公司毛利率也將維持高檔，DDR4和DDR5價格持續走強。

另外經供應鏈查訪發現，第1批企業級買家自1月起，對DDR4的採購態度轉趨積極，試圖搶占額外的出貨額度，本季DDR4漲幅可能高達50％，且漲勢將延續至第2季，另因產能從DDR3轉向DDR4，導致DDR3產品同樣嚴重短缺。Flash記憶體領域，供應鏈調整同樣引發價格劇烈波動，推估本季NOR Flash報價看升20至30％。

大摩認為記憶體短缺潮將比預期更長，在供給端持續緊縮與需求端猛力拉貨等拉扯下，相關台廠未來2年的營運展望，將極具想像空間。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

20歲男衝急診喊「GG爛掉了」！約砲後下體癢狂沖熱水 內褲黏肉染性病

年輕姊弟欠繳租金逾2月！律師陪同趕人真相曝光 房東嘆：我才是壞人

發票中200萬飛了！她載具「少做1事」過領獎期限 苦主哭喊：沒救了嗎？