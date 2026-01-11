法說前急追價！外資齊喊台積電「2千元」成新起跑線

在重量級法說會登場前夕，市場已先行點火！台積電15日召開法說會，內外資法人會前密集上修財務預測與目標價，形成一波「追價潮」，最新一輪調整後，2,000元不再是天花板，而是法人眼中的「新起跑線」，目標價最高喊到2,400元，氣勢直逼歷史新高區。

2字頭會師 目標價競賽白熱化

今年以來，已有10家內外資調高台積電目標價，形成明確的「2字頭」共識。香港阿勒西亞資本開出2,400元最高價，高盛上看2,330元，麥格理和富邦投顧齊喊2,150元，野村給出2,135元，小摩2,100元，群益及凱基投顧2,020元瑞穗與德意志證券也同步升至2,000元。法人圈形容，這不只是單點調整，而是對中長期獲利結構的重新定價。

AI訂單續爆 營收與毛利率雙升

野村證券指出，台積電充分承接由輝達（NVIDIA）與博通（Broadcom）的AI與HPC訂單，今年美元營收可望較去年成長25%至30%。隨著急單增加、產品組合向高毛利平台傾斜，加上代工價格調漲，毛利率結構有望系統性改善，2026至2027年毛利率上看61.5％，並上修今、明兩年每股盈餘（EPS）分別達15％與19％。

資本支出再拉高 先進製程能見度延伸

在資本支出方面，野村暫維持今年450至500億美元的預估，但考量無塵室產能受限，預期明年將進一步增加至550至600億美元。外資普遍認為，隨2奈米、3奈米放量節奏明確，搭配先進封裝擴產，台積電的產能曲線將延伸至2027年後，支撐更長的成長週期。

本土法人跟進 法說有望再上修

本土法人也不落人後。富邦投顧指出，台積電在產能緊張下轉向「價值加成」定價，領先製程可取得顯著溢價，進而推升毛利率表現，不排除法說會上修中長期獲利展望。富邦已將2026、2027年毛利率預估上調至61.3％與62％，並把今、明兩年EPS分別上修至83.99元與107.86元，目標價由1,650元升至2,150元，為本土法人中最高。

權值股效應 牽動大盤神經

作為台股最大權值股，台積電對大盤影響力不容小覷。以目前權重估算，股價每波動1元，約帶動加權指數8點；一旦站穩2,000元關卡，市值規模將再躍升，成為推動台股續寫新高的關鍵引擎。也因此，法人趕在法說前的「追價」，不只是押注單一公司，更是對AI產業景氣與台股結構表態。

市場人士預期，台積電法說會後仍可能有更多內外資跟進調升評價，焦點將落在AI營收占比、2奈米放量進度、先進封裝產能與資本支出路徑。法說尚未開場，追價潮已提前啟動；對投資人而言，2,000元究竟是短線目標，還是下一段行情的起跑線，答案很快就會揭曉。