法說失利連9季虧損！外資倒貨逾5萬張 這家股價吞第二根跌停

記憶體大廠旺宏（2337）法說會後，股價連續兩天跌停，成為市場矚目的重災股。該公司第3季財報顯示，稅後淨損8.62億元、每股虧損0.47元，已連續9個季度虧損，投資人信心瓦解。（示意圖／Pixabay）

記憶體大廠旺宏（2337）法說會後股價連續兩天跌停，成為市場最矚目的重災股。該公司第3季財報顯示，稅後淨損8.62億元、每股虧損0.47元，已連續9個季度虧損，投資人信心瞬間瓦解，30日跌停鎖死在34.65元後，今（31）日早盤再度開低重挫，盤中殺至31.2元跌停價。

旺宏(29)日召開法人說明會，並公布第3季財報，合併營收82.14億元，季增20.8%、年增5.9%，但毛利率下滑至13.5%，營業淨損達11.44億元，主要因匯率波動、產能利用率未達滿載影響，使稅後淨損擴大至8.62億元。董事長吳敏求坦言，對營運表現「不滿意」，並親自宣布11月起將重返營運現場，從製程優化到生產管理全線檢討，力拼2026年實現轉盈。

法說內容不如市場預期，旺宏強調將加速推進3D NOR與3D NAND產品開發，並持續清理庫存、改善毛利結構，以新產品組合帶動毛利率回升，但投資人反應冷淡。法人分析，市場原本期待旺宏第3季有望止血，結果虧損再起，加上董事長親上火線被視為「危機處理訊號」，導致一些籌碼鬆動。

股價反應最為直接，30日財報公布後即遭到投資人砍殺，股價重挫跌停，外資當日更是賣超旺宏52982張，部分中長線資金選擇停損離場，雖有投信進場小買646張，仍無法阻止股價下探。今(31)日早盤一開盤即被大量賣單，再灌壓至31.2元跌停價。旺宏累計今年前3季營收211.51億元，年增6%；毛利率15.4%，年減11.2個百分點；營益率負15.6%；稅後淨損30.11億元；每股虧損1.62元，較去年同期每股淨損0.9元擴大。

旺宏對2026年仍維持轉盈目標，並預估明年起NOR報價回升、NAND與ROM產品需求回溫，尤其任天堂新主機Switch 2帶動遊戲機ROM需求，有望支撐營收成長。不過法人提醒，旺宏的產能利用率仍低、存貨壓力高，若明年上半年報價回升不如預期營運壓力將加重。

短線旺宏面臨連9季虧損、庫存去化不順與產品組合毛利偏低三重壓力，市場信心急凍。若未來公司能加速改善成本結構，股價才有機會止跌回穩。眼下，能否在董事長親自出馬後「止血成功」，恐成年底記憶體族群的最大觀察焦點。

