法說後失望賣壓湧現！復刻聯電走勢 漲價題材落空 世界先進股價跌停

股市配圖。廖瑞祥攝



晶圓代工廠世界先進昨天舉辦法人說明會，董事長暨策略長方略表示，目前成熟製程需求依然強勁，而世界先進仍針對產線進行大規模投資，成本免不了增加，公司預期第一季晶圓出貨量將季增約1%到3%；產品平均銷售單價將季減3%到5%之間，今天引發失望賣壓，早盤股價重挫跌停，打落至122元，下跌13.5元，摜破月線支撐。

世界先進昨天公布2025全年營收達485.91億元，年增10.3%。歸屬於母公司業主淨利約為新台幣79.08億元，年增12.2%。毛利率28.1%，相較去年增加1個百分點。每股盈餘4.22元，則年增1.4%。

廣告 廣告

不過，針對首季展望，世界先進財務長黃惠蘭表示，隨著年末庫存調整後客戶需求趨於穩定，在新台幣平均匯率31.3元兌1美元的假設下，公司預期2026年第一季晶圓出貨量將季增約1%到3%；產品平均銷售單價將季減3%到5%之間；而毛利率將介於28%到30%之間。

針對台積電最近進行成熟製程產能優化，對世界先進是否能創造更大商機？對此，董事長暨策略長方略表示，業界都知道，台積電是世界先進很重要的策略合作公司，「我們會秉持這樣的策略合作模式，去爭取互惠雙贏的局面」。

方略表示，目前成熟製程需求依然強勁，世界先進在此浪潮下，提前在AI伺服器、資料中心進行布局，在電源供應器有良好進展，因此面臨供不應求的狀況。

在價格方面，他強調，世界先進秉持支援客戶的立場，每當有生產機會就去支援客戶，即使客戶地點位於海外。從過去到現在，世界先進仍針對產線進行大規模投資，成本免不了增加，價格則會與客戶商討，一起在供應鏈進行有價值的銷售管理，邁向雙贏局面。

值得注意的是，近期成熟製程都傳出供不應求，但聯電（2303）日前也在法說會後，遭市場解讀偏向保守，雖然去年第四季獲利大致符合市場預期，且22奈米製程營收比重續創新高，但法人認為，公司對2026年營運展望保守，且未明確釋出成熟製程漲價訊號，市場期待落空。

法人分析，聯電自2026年起將邁入折舊高峰期，折舊費用雙位數成長，對未來兩年毛利率形成結構性壓力；即便22奈米製程進入加速收成期，仍不足以完全抵銷折舊。此外，市場高度關注的成熟製程漲價議題，聯電在法說會中並未釋出明確訊號，成為壓抑股價表現的關鍵因素。

更多太報報導

美股收黑！台股早盤跌逾250點後翻紅漲逾百點 台積電小漲 面板雙雄亮燈漲停

台積電優化成熟製程將釋商機？ 世界先進董座方略：秉持策略合作模式爭取雙贏

世界先進去年獲利逾79億！年增12.2% 每股盈餘4.22元