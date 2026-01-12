法說會倒數計時！陸行之曝台積電4大亮點：看好股利「這數」起跳

財經中心／王文承報導

AI熱潮持續升溫，投資人高度關注「護國神山」台積電（2330）。本週四（15日）台積電將召開法說會，外資提前看多布局。研究機構Aletheia率先將台積電目標價上調至2,400元，超越高盛等外資的預估值。台積電昨（12）日盤中最高衝上1,705元，追平1月6日創下的歷史天價，也帶動大盤指數走揚。知名半導體分析師陸行之指出，台積電今年上半年毛利率有望優於市場原先預期的59% 至59.5%，下半年季度現金股利也可能提升至7元以上。

台積電法說會倒數 陸行之：看好股利這數起跳



陸行之在臉書發文表示，台積電2026年資本支出仍有上修空間，可能高於彭博分析師預估的 454 億美元，但應低於市場最樂觀的530至550億美元區間，推估落在460至500億美元之間。他也指出，資本密度（Capital Density）並未出現明顯惡化，短期內再大幅調升的空間有限。

在獲利表現方面，陸行之認為，由於2奈米製程營收與折舊尚未大量認列，加上先進製程具備漲價動能，台積電2026年上半年的毛利率，可能高於市場目前預期的59%至59.5%。

至於股利政策，陸行之指出，台積電目前帳上現金已累積超過每股100元新台幣，加上獲利持續成長、資本支出未出現爆發式增加，因此今年下半年季度現金股利有機會調升至7元，甚至更高。

最後，陸行之總結，根據先前發布的全球資料中心半導體報告，今年相關產業年增率仍高達57%，這將成為推動台積電今年營收年增25%至30%的主要動能來源。

