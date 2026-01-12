法說會前台積電飆1705平天價 陸行之估單季配息7元以上

台積電法說會周四召開，陸行之看好台積電今年單季現金股利達7元以上。

台積電2025年營收寫下歷史新高，今天（12日）股價盤中一度大漲25元，衝上1705元，追平史上最高價。台積電即將在周四召開今年第一場法說會，知名半導體分析師陸行之預測，台積電2026資本開支有上修空間，他也預期，季度現金股利在今年下半年有機會增加到7元或以上。

陸行之預期，台積電2026資本開支比彭博社分析師預期有上修空間，但比超樂觀預期的530-550億美元低，將達460-500億美元，但資本密度（Capital density）沒有什麼惡化，因彭博社第一季及2026全年營收預期已高，推估短期調升空間不大。

廣告 廣告

陸行之指出，因2nm營收及折舊還沒大量認列及先進製程漲價，2026上半年毛利率可能比市場預期的59-59.5%高。另外，因為台積電在手現金累積超過每股100元台幣加上獲利增長及資本開支沒有大爆發，他認為季度現金股利在今年下半年有機會加到7元或以上。

陸行之還說，根據之前寫的全球數據中心半導體報告，今年成長仍有57%的年增，這應該是台積電今年營收仍有25-30%年增的主要驅動力。

https://www.facebook.com/share/p/1Ap3AEatvi/