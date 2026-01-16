法說會報喜台美關稅達共識 台積電股價衝1735元創高

（中央社記者張建中新竹16日電）晶圓代工廠台積電（2330）15日召開法說會，營運繳出亮麗成績單，未來展望樂觀，對於AI需求正面看待，並將擴大投資，加上台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議。台積電ADR上揚4.44%，台積電今天股價表現強勁，開盤達1735元，創下新天價。

台積電2025年第4季營收、獲利，以及2025年總營收、獲利皆創下歷史新高，全年每股純益達66.25元，其中，第4季毛利率達62.3%，表現優於市場預期。

台積電將AI加速器相關營收2024年至2029年複合成長率調升至54%到59%，預期2026年第1季營運表現可望淡季不淡，美元營收將季增4%，2026年美元總營收將持續強勁成長近30%。因應客戶強勁需求，台積電2026年資本支出達到520億至560億美元規模。

此外，台美關稅談判，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

台積電美國存託憑證（ADR）15日走勢強勁，一度攀高至351.33美元，創下新高，終場收在341.64美元，上漲14.53美元，漲幅4.44%。台積電今天股價同步走高，開盤跳空達1735元，上漲45元，市值攀升至新台幣44.99兆元，貢獻大盤約361點。（編輯：楊蘭軒）1150116