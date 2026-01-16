法說會太威！外資上調台積電目標價 高盛估2600元列「強烈買入」
首次上稿 1-16 23:07更新時間 1-17 05:44
〔編譯魏國金／台北報導〕在台積電15日發表第4季法說會後，外資券商紛紛上調台積電目標價，其中高盛維持最高等級的「強烈買入」(Conviction Buy)評級，並將目標價從2330元上調至2600元。
台積電將未來5年人工智慧(AI)加速器營收複合成長率(CAGR)預測，從先前預期44%至46%上修至54%至56%。長期營收CAGR目標，從先前的20%上調至接近25%。
台積電坦承AI驅動的供需失衡仍未解決，可能持續至2027年，AI需求目前已成為台積電最大的成長引擎。
台積電預測，2026年資本支出520億美元至560億美元，高於市場預期約500億美元，該公司表示，未來3年資本支出將大幅高於過去3年的1010億美元。台積電也上調其長期毛利目標，從53%上升至56%以上。
摩根士丹利(小摩)也在法說會後，上調台積電目標價5%至2088元，並以毛利上升與強勁的獲利為由，強調台積電為其首選個股，且將2026年台積電每股盈餘(EPS)預測上調8%、2027年7%。
小摩分析師報告說，台積電管理階層討論釋出的訊息是，晶片供應而非電力的取得，仍是AI開發商的主要瓶頸。台積電一直與全球雲端服務供應商直接溝通，客戶仍看好AI的回報。
分析師認為，相較於歷史平均水準，台積電的股價「極度有吸引力」；「相信將吸引更多資金流入」。
美銀證券則將台積電目標價從2150上調至2360元，反映美銀對台積電技術龍頭地位的信心。
美銀預測，台積電產能與出貨量將維持穩定，2025至2027在成熟製程生產下滑的平衡下，先進製程生產以15%的CAGR成長。此外，強勁的定價策略和持續的產能利用率，使台積電的銷售以20%的CAGR成長，超過折舊的影響，並使其毛利率在2026年上升至64%，2027年上升至65%，高於台積電宣布的56%以上毛利目標。
