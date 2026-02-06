法說會後力積電股價翻紅！分析師看好攻百元

▲力積電昨日召開法說會後，今日逆勢抗跌。分析師看好，力積電能突破70.7元的前段高點，有望挑戰「三位數」躋身百元股。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台股今（6）日持續下挫，記憶體族群也慘遭血洗，不過，力積電昨日召開法說會後，今日逆勢抗跌，開盤不久雖大跌至盤面以下，但接近午盤黑翻紅，強勢上漲。分析師看好，力積電能突破70.7元的前段高點，有望挑戰「三位數」躋身百元股。

啟發投顧分析師郭憲政今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，力積電目前股價來到65元，已經正式超越聯電，聯電目前股價約61.7元，從股價來看，力積電現在已經變成「二哥」。

他指出，這背後有個邏輯，聯電股本1200多億，力積電股本才420億，大約只有聯電的三分之一，以力積電目前毛利率轉正、可能由虧轉盈。從籌碼面來看，力積電籌碼量也僅有聯電的三分之一，這種結構比較有利於主力拉抬股價，郭憲政認為，股價超越聯電是必然的。

除了成熟製程之外，郭憲政提到，力積電與美光合作，甚至成為美光的代工廠，負責HBM和記憶體的部分。現在記憶體市場缺貨，力積電本身就有記憶體製造的經驗，因此，對力積電後市持續看好。

與此同時，觀察外資持股比例，郭憲政透露，現在外資持股已經達到16%，張數大約68萬張，這顯示外資對這檔股票是非常有信心的，外資持股比例一直拉高，代表他們也看好，在這種情況下，它突破70.7元的前段高點後，大概還有30%至40%的獲利空間，他認為，在美光的加持、記憶體缺貨、加上籌碼優勢下，力積電具備這樣的實力。

不過，他強調，有一個先決條件，力積電必須先攻過前高70.7元。如果能過 70.7元，代表主力做手意圖非常明顯，就是要往三位數去攻，和世界先進做區間的趨近。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

