法說會超亮眼 元太表示已順利達營運目標

昨(19)日元太(8069)召開法人說明會公布前三季獲利達104.15億元，年增13%，每股純益達3.67元，累計今年前三季營收達291億元，相較去年同期增加29%，累計每股純益獲利8.17元，超越去年全年表現，使得今日股價一字線跳空漲停鎖死，收在185.5元，化解延續走空走勢。

為了因應全球電子紙需求攀升及未來大尺寸產品的成長趨勢，公司持續擴大資產規模，先前已啟動桃園觀音廠的建廠與擴產計畫，為中長期業務成長提前部署。使得近五年以來資產已翻倍成長，正式突破一千億元大關。

公司指出今年前三季已超前達成營運目標，在新竹H5產線本季已量產，將挹注明年元太營運成長，同時也於美國加州聖荷西購置新研發基地，強化長期研發投資以及培育人才。

隨著AI技術快速普及，龐大能源消耗使低碳顯示技術的重要性更加凸顯。電子紙因具備靜態顯示零耗電、無需背光與長時可讀的優勢，在公共資訊領域等需要長時間展示內容的場域需求攀升。電子紙便成為減輕AI系統能源壓力的關鍵技術成員，有助企業永續推動數位化與AI應用。

