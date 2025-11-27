法說會開成地理課！ 台泥國際化有成海外獲利超車全球同業

台泥27日舉行法說會，一級主管到齊。

「我想，今天大家都沒想到，是來看了一場地理歷史課。」台泥今（27）日舉行法人說明會，扎扎實實地開了2個半小時，大量時間由子公司的老外執行長談海外布局，還推出AI即時翻譯，台泥董事長張安平開玩笑說不小心把布局秘密都說光了；總經理程耀輝則提到「明年我們會變瘦、變強」，預估中國大陸的毛利會回到兩位數、營業利潤率轉正，歐洲則是「別人繳碳費、我們領碳權，市場是值得期待的。」

因土耳其、葡萄牙地區的量穩價增帶動，台泥原本要來迎來豐收的一年，沒想到今年突發地震、颱風，還有匯率、中國產能過剩等，而旗下子公司三元能源位於高雄的電池廠7月火災，因此認列重大損失。今日股價收在22.1元、小漲0.68％。

台泥10月營收138.82億元，月增4.33％、年減14.69％；前10月營收1233.2億元、年增1.2％，前3季EPS淨損1.28元，主要就是認列電池廠火災事故損失，才出現史上罕見的虧損，但現金流無太大壓力。

程耀輝表示，今年有些事沒辦法控制，但有些事的確應該要做得更好，像是設備與防災管理，所以台泥痛定思痛，大幅加強風險管控，像是目前在中國大陸的礦區、太陽能案場、變電站，使用無人機、結合遠程紅外線熱成像，配合大量監視器，每天巡檢、3D建模，發現異常會立即AI警示，已在中國、土耳其、葡萄牙，以及台南的電池廠陸續實現，而和平、蘇澳廠也將在明年6月以前，完成所有重點風險區域的全覆蓋。

能元科技總經理薛人禎表示，電池廠火災後，已讓員工到台南廠幫忙，火災現場還在清運，調查報告已完成、會對部分供應商提出正式告訴，目前只能滿足5成訂單，所以部分訂單轉給東南亞的合作夥伴，第一批會在12月底正式出貨，接下來台灣廠會優先做太空、高階無人機訂單，未來也會積極投入研發，專注在無人機、AI資料中心的BBU、火箭、衛星等、這些中國電池廠絕對不能進入的場域，第四季有望損益兩平。

但對外國來說，儲能是正在蓬勃發展的領域，專注南歐充電市場的台泥子公司 Atlante執行長Stefano Terranova表示，4年前台泥做了非常大膽的決定，就是創建歐洲最大的電動車充電網路，目前已在義大利、法國、西班牙與葡萄牙建置超過1,000 個純綠電的充電站，鎖定高速公路、機場、都會樞紐及大型零售據點等關鍵位置。

因為早期投資，Stefano表示，預計到2035年前，我們都會處於業界領先地位，目前每個月都有新的充電站投入使用，已經為數十萬駕駛提供服務、數億公里的零排放駕駛，「比地球到火星還要遠。」

台泥子公司Cimpor Global執行長Suat Çalbıyık則是秀出成績單，證明歐非事業體含金量最高，因為「水泥消費超級週期」即將啟動，包括非洲與土耳其，將迎來20年的巨大成長，從羅馬尼亞到烏克蘭等黑海地區，甚至到土耳其，都有重建計劃，台泥已經卡好核心位置。

Suat表示，2024年EBITDA利潤率達31.7％ 大幅超越Holcim的24.5％，與21.1％的Heidelberg等全球巨頭，對比2016年台泥未入主前，淨利激增5倍，成功由負債轉為淨現金。

他也提到，撒哈拉以南的國家沒有石灰石、無法生產熟料，但台泥的獨特優勢就是可以用當地現有的黏土去燒，跟競爭對手比起來，就可少進口4成的熟料。

程耀輝表示，目前營收分布為台灣35％、土耳其27％、大陸20％、歐非18％，毛利則是土耳其35％、台灣31％、歐非28％，大陸則為6％，這樣的分散與韌性，讓台泥能從容面對任何區域波動，穩穩走過產業週期。

針對大陸市場，程耀輝表示，台泥不等待政策，已超前部署，縮減14％產能與精簡20％人力。張安平表示，大陸最新的《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書揭示未來減碳大方向，雖然2026年直接開徵碳稅機率尚低，但「2027 年以後機會很大」，沒能力的企業、一定會被排除掉，「這對台泥來說是好事，因為我們這麼多年來一直在準備。」

