法說會》日月光Q4獲利年增 58％ 創 12 季高峰 2025EPS達9.37元 今年靠先進封測翻倍

封測大廠日月光在法說會提到營收上升趨勢將延續至2026年及之後，其中先進封測部分2026年營收將翻倍，至於一般業務也將以與去年相近的速度持續成長。（圖片來源／現場讀者提供）

封測龍頭日月光（3711）5日下午舉行法說會，由營運長吳田玉、財務長董宏思主持，公布2025 年第四季合併營收達 1,779.15 億元，季增 5.5％、年增 9.6％，表現遠優於原先預期的 1％ 至 2％ 增長，寫下單季歷史次高紀錄。獲利表現更為驚人，第四季稅後淨利年成長高達 58％，基本每股盈餘（EPS）來到 3.37 元。

在獲利方面，第四季合併毛利率升至 19.5％，季增 2.4 個百分點，創下 13 季新高。營運長吳田玉指出，2025 全年營收年成長 8.4％，達 6,453.88 億元。其中，核心的封測（ATM）事業在先進封裝與測試業務的強力驅動下，2025年度成長高達 23％，帶動全年 EPS 穩站 9.37 元。

先進封裝噴發，2026 年營收目標 32 億美元

法說會的焦點集中在先進封裝的驚人成長。吳田玉透露，2025 年先進封裝服務營收已達 16 億美元，占整體封測營收比重從前一年2024年的 6％ 翻倍成長至 13％。

展望 2026 年，吳田玉直言營收上升趨勢將延續，且動能更趨強勁。他預期 2026 年先進封裝測試營收將再度「翻倍」，目標設定在 32 億美元，其中 75％ 來自封裝、25％ 來自測試。吳田玉強調，這股動能取自先進製程的演進與 AI 趨勢的擴大，整體封測營收表現將優於邏輯半導體市場的平均水準。

為支撐這項翻倍計畫，日月光 2025 年在資本支出上毫不手軟。機器設備投資達 34 億美元，加上廠房、設施及自動化投資 21 億美元，合計投入超過 55 億美元。這筆資金主要鎖定先進封裝與測試業務，其中測試業務在 2025 年因一站式解決方案（Turnkey）與先進封測整合，營收年成長率高達 36％，成為獲利的另一具引擎。

投資先進封裝服務和測試，資本支出34 億美元

在應用領域分布上，通訊營收仍佔大宗（約 45％），電腦占比 25％，而車用、消費電子及其他領域則佔約 30％。吳田玉觀察到，除了 AI 超大型雲端業者的帶動外，包含 IoT、車用在內的主流業務已經回溫，預計 2026 年的復甦力道會比去年更好。

吳田玉指出，由超大型雲端業者與資料中心發展所帶動的AI超級循環仍在持續，今年的復甦力道會比去年更好，尤其在主流業務，也就是IoT、車用以及一般應用上。另在實體應用層面，尤其是邊緣應用，也有大量活動正在發生，實際出貨量將在未來兩年逐漸顯現，這也是目前正在觀察的重點。

隨著 AI 超級週期從資料中心走向實體應用層面，日月光憑藉著在先進封裝、高階測試以及與全球一線客戶（Top 10 客戶占比 58％）的緊密合作，已在 2026 年的半導體競賽中搶佔最有利的制高點。

