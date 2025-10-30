外資持平目標價 光寶科法說業績報喜股價未反應

財經中心／余國棟報導

光寶科（2301）昨(29)日召開法人說明會，雖釋出AI伺服器電源與液冷散熱需求強勁、明年AI伺服器相關營收占比可望挑戰新高，但美系外資卻在法說會後轉趨保守，認為第三季營業利益不如預期，甚至可能抑制市場對AI電源業務潛力的預期，維持「中性」評級維持目標價150元，衝擊今早股價重挫逾18元，盤中一度跌至175.5元跌停價，跌幅超過9%。

光寶科今年前3季營收達1217億元，合併毛利率23.3%，營業利益率9.9%；稅後淨利113億元，每股盈餘4.94元，年增27%，其中第3季營業毛利達112.4億元，單季合併毛利率達25%，季增2.9個百分點；營業利益率為10.4%，季增1.2個百分點，單季稅後淨利為46.5億元，單季每股盈餘為2.05元，創20年來單季新高交出亮麗成績。

廣告 廣告

光寶科AI伺服器電源與BBU（電池備援系統）出貨持續成長，預期第四季將挑戰季增雙位數、年增超過兩成。AI伺服器相關營收占比今年估達20%，明年可望挑戰倍增，顯示AI電源仍是公司成長主軸。為因應客戶急單與長期需求，光寶科已在越南、高雄及美國德州等地擴產，整體產能將較今年增加近一倍。

目前光寶科的AI伺服器產品線涵蓋電源供應器Power Shelf、BBU以及SideCar液冷散熱模組，液冷設備預計12月交樣、明年第一季放量。由於AI伺服器市場需求強烈，相關產品明年營收比重可望從今年的兩成上升到四成。除電源產品外，光寶科亦著眼工業控制電源、低軌衛星及高階紅外線感測電源布局，以分散AI周期波動風險。

不過外資報告卻點出隱憂，外資認為，光寶科第三季營業利益不如預期，雖然預付關稅的影響為一次性因素，只有影響毛利率及銷售、管理及行政費用，但營業利益反映真實的業務表現，相較預估的低。顯示雖然AI相關產品放量，但毛利率與成本控制仍受挑戰。因此維持「中性」看法，並將目標價維持至150元。

儘管光寶科2025年第四季營收仍可望成長，動能來自高階AI伺服器電源與液冷產品，但由於營業利益率成長有限，恐壓抑中長期成長預期，光寶科今早開盤即跳空大跌，股價從昨收195元開低至185元，盤中最低觸及175.5元跌停價格，跌幅達9.5%，成交量爆出8萬張，短線投資人出脫明顯。

分析師認為，光寶科AI營收比重提升確實代表長線動能，但外資關注的是營業利益，顯示市場對AI供應鏈的期待正逐漸回歸理性。法人指出，若第四季營業利益有所增長，股價才有機會止跌回穩；反之，恐持續面臨評價修正壓力。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／Fed降息釋鷹聲 川習會登場在即台股拚延續漲勢！

爆！違反內控制度規定 「這家」遭重罰10萬！

AI還沒完台股高檔不怕追 這檔5年報酬飆漲近3倍！

AI熱降息潮雙動能來襲 這2檔雙布局正夯！

