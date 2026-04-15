法說行情提前引爆 台積電盤中創2100元新天價

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台股示意圖。李政龍攝



台股權王台積電法說行情引爆，隨著明（16）日法人說明會登場在即，市場預期首季獲利將再創單季新高，並看好第2季營運續揚，激勵今（15）日股價強勢走高，盤中再寫歷史新天價。台積電今以2065元開高走高，盤中一度衝上2100元，大漲45元、漲幅逾2%，市值攀升至54.45兆元，穩居台股市值龍頭，單一個股對大盤貢獻逾330點。

台股市場資金今天同步反映外部利多。美股14日全面收紅，其中道瓊工業指數上漲317.74點，那斯達克指數勁揚455.35點，費城半導體指數大漲184.6點，半導體族群氣氛明顯回溫。此外，台積電ADR同步走強，上漲10.32美元、漲幅2.79%，收在379.89美元，亦為現股提供比價支撐。

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展望台積電法說會重點，法人普遍聚焦幾大面向：首先是第1季毛利率與獲利表現，預期在先進製程與AI需求帶動下，有望再創新高；其次為第2季營運展望，市場看好高效能運算（HPC）與AI應用持續放量，帶動營收續成長。

此外，資本支出與全球布局亦為關鍵議題，包括美國、日本及其他海外產能建置進度，以及先進製程（如3奈米、2奈米）技術推進情形。

至於近期中東戰事對原物料供應鏈與成本結構的潛在影響，以及晶圓代工報價策略，也將成為法人提問焦點。

法人指出，在AI需求強勁、先進製程領先優勢鞏固，以及外部市場情緒轉佳等多重因素支撐下，台積電法說前夕股價先行表態，市場對後市維持高度正向預期。

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