法說行情點火 台股盤中創高、終場漲278點 三大法人砍144億元「籌碼換手」

台股12日盤中再創高，但三大法人合計賣超144億元，為連四日賣超，主要靠自營商、散戶撐局。（攝影／鄭國強）

台股今（12）日跟隨上週五美股收紅氣勢開高走高，加權指數盤中一度衝上30,681.99點改寫新高，終場漲勢收斂，收在30,567.29點，上漲278.33點、漲幅約0.9%，成交值6,029.21億元。

不過，若觀察籌碼面，三大法人今日合計賣超144.62億元，是連四日賣超，且外資、投信同步站賣方，呈現「指數創新高、籌碼卻在換手」狀況，15日台積電法說會的內容將成為台股後續走勢關鍵。

美股前一交易日（美東1月9日）四大指數全面收紅，道瓊與標普500雙雙創收盤新高，科技與晶片股領漲，費城半導體指數亦創高。美股走勢背後，一方面市場解讀就業數據呈現「新增就業不如預期、失業率優於預期」的混合訊號，使殖利率走勢分歧，並延續對聯準會（FED）利率路徑的觀望；另一方面，AI題材與半導體族群的強勢續航，仍是推動資金回流成長股的主要動能。

權值股撐盤：台積電盤中追平天價，台達電勁揚助攻

台股今日權值股續扮多頭主軸，台積電盤中追平1,705元歷史高價，終場上漲10元收1,690元，成為推升指數續創高的關鍵火種。台積電今日貢獻大盤約75.9點，占比整體上漲點數約27%。

其餘大型權值股漲跌互見，鴻海收228.5元、小跌2元，廣達、緯穎、緯創等大型電子股也走弱；聯發科則上漲25元，收1,445元；台達電勁揚40元，收1,055元，貢獻台股上揚約31點。

另外，高價股同樣表態，其中股王信驊更是衝上「8字頭」，終場收8,055元、單日上漲390元，市場資金對AI伺服器相關高階零組件與供應鏈題材仍維持追價力道。

統計三大法人12日買賣超，外資及陸資（不含外資自營商）賣超121.67億元，投信賣超99.67億元；自營商買超（合計）76.72億元，其中自營商（自行買賣）買超5.05億元、自營商（避險）買超71.67億元。三大法人合計賣超144.62億元，連四日賣超。

記憶體續熱、低軌衛星升溫，題材股輪動接棒

題材面以記憶體族群延燒最為吸睛，南亞科、華邦電與力積電續強，其中華邦電上漲至102元、力積電收在49.8元，南亞科列處置但攻上漲停；資金並進一步外溢，面板股群創雖也列處置，但仍攻上漲停，與記憶體族群形成同步走強的盤面結構。

至於記憶體封測概念股則獲資金加碼，力成早盤亮燈漲停，主要受惠於AI應用推升記憶體封測需求、營收回溫等基本面題材連動；華東上漲逾4%、南茂則以小漲1.54%作收。

除記憶體外，低軌衛星概念同步升溫， PCB族群受惠衛星板與相關應用布局題材發酵走強，華通、燿華皆亮燈漲停，同時帶動台光電、乙盛-KY等供應鏈個股跟漲，資金呈現「主流續攻、題材輪動」格局，頗有百花齊放之味。

傳統產業股多數收漲，水泥和電纜類股指數勁揚逾3%，表現相對強勢，塑膠和鋼鐵類股指數上漲逾2%，機電類股指數上漲逾1%。

展望後市，整體而言，多頭格局未變，今天則是啟動攻勢的第一日，在台積電法說會之前、甚至週五，法說若給予正面評價，本周應有機會再創新高；至於對於投資人而言，可把握時間點，找尋強勁中小型股，題材都有機會再作發揮。

