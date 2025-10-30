法說變法會！ 旺宏「連虧9季」重挫跌停 吳敏求喊重出江湖





日前強勢的記憶體個股旺宏（2337）連日漲停衝高，卻在昨日法說會時爆出Q3每股虧0.47元，且「連9季虧損」，董座吳敏求隨即出面致歉，承諾11月會重出江湖、在1年內做出成績，然而這並無法緩解投資人的疑慮，今（30）日台股開盤後便鎖跌停，盤中一度敲開跌停，但不久後又亮燈。

旺宏昨（29）日召開法說會，董事長吳敏求坦言，對第三季營運表現不滿意，並向投資人致歉。他表示，工廠經營不夠好，將協調各部門努力改善工廠閒置問題，此外，存貨方面遇到問題，如512Mb的編碼型快閃記憶體（NOR Flash）並不是大眾市場可用的產品，應更有力道去除存貨。

廣告 廣告

另外，對於市場展望，吳敏求提到，NOR Flash市況比以前好轉，三星（Samsung）等記憶體廠退出低密度嵌入式記憶體（eMMC）領域，預期eMMC產品也將可填補產能。觀察市場變化，應有利於改善產能情況。

他表示，將自11月起「重出江湖」，親自整合研發與製造團隊、提升工廠效率，目標在一年內讓營運明顯改善。

根據財報，旺宏第三季營收82.14億元，季增21%、年增6%；毛利率13.5%，季減2.1個百分點、年減15.4個百分點；稅後淨損8.62億元，每股虧損0.47元。累計前三季營收211.51億元，年增6%，稅後淨損30.11億元，每股虧損1.62元。

不過觀察今日記憶體個股，除了跌停的旺宏，南亞科攻守兼備，漲幅逾1%，力積電盤中來到33.35元，漲幅3.5%，群聯也有4.3%的漲幅。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



台積電1520又創高 台股上漲224點 估量6000億

「2000萬買0056」能安心爽退休？ 專家揭數據分析：怕是樂觀過度

台股站上2萬8！ 不光只有台積電 「3類ETF」人氣夯到爆