法說變法會！聯電早盤「亮綠燈」、逾2萬張排隊等賣 世界先進也被打跌停

聯電（2303）今（29）日早盤以 70.3 元開出，30 分鐘左右股價慘被打入跌停板，股價鎖死在 68.4 元，成交量逾 24.6 萬張，另有 2.1 萬張排隊等著賣。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 昨（28）日法說會剛落幕的聯電（2303），今（29）日股價卻亮了「綠燈」。早上以 70.3 元開出後，隨著賣壓湧現，開盤 30 分鐘左右慘被打入跌停板，股價鎖死在 68.4 元，成交量逾 24.6 萬張，另有 2.1 萬張排隊等著賣；另一家世界先進（5347）同樣也跌停演出，報在 147 元、成交量逾 3.8 萬張，有 4,500 張等著賣。

聯電公布去（2025）年第四季營收 618.1 億元，年增 2.4%，且晶圓出貨量年增 12.3%，美元營收較前一年成長 5.3%。毛利率維持在 30.7% 的水準；稅後純益 100.6 億元，季減 32.9%、年增 18%，單季每股盈餘（EPS）0.81 元；全年累計獲利 417.16 億元、年減 11.6%，每股盈餘（EPS）3.34 元，表現符合預期。

聯電總經理王石指出，儘管多數市場需求仍溫和，但晶圓出貨量維持平穩。且受惠於 22 奈米產品組合優化有成，營收季增 31% 創歷史新高；展望 2026 年，將全力衝刺先進封裝與矽光子（CPO）技術，以因應 AI、網路通訊及車用電子對高效能運算（HPC）不斷演進的需求。有信心全年營運持續成長。

針對全球化布局，王石強調，去年新加坡 Fab 12i 第 3 期新廠已順利完成擴建，對協助客戶實現供應鏈多元化具戰略意義，美國方面，聯電透過與英特爾（Intel）合作 12 奈米製程，及近期與 Polar 簽署合作備忘錄（MOU），持續強化與國際巨頭的戰略合作夥伴關係。

然而，大咖法人不買單。旺得富理財網引述凱基投顧報告指出，「大部分美好的故事都在 2028 年以後」，指出聯電第 4 季受惠 ASP 提升及匯率因素，營收優於預估，但新的營運成長動能要到 2028 年才能浮現，雖上調至「持有」評級，但考量矽光子及與英特爾合作案等新業務，短期內將不會貢獻營收，鑒於目前基本面仍不足以支撐其估值上修。

且公司今年展望偏向保守，除預期第一季晶圓出貨量將季持平，產用率約落在 70% 中緣，但管理層未對價格調漲或成熟製程供應吃緊的情況多做評論，只說在 AI 排擠效應的影響下，整體價格環境較過去更為有利，公司預估首季毛利率受折舊費用增加衝擊，落在 25～29% 區間。

凱基投顧預估，聯電今、明兩年的 EPS 各僅 4.01 元、4.69 元，即使估現金股息可配 2.85 元，但殖利率僅 3.8%，加上基本面難支撐估值上修，以 2027 年的本益比 15 倍推估，僅給予 70 元目標價。

先前，外資野村證券認為，聯電受台積電（2330）人力限制牽動 AI 半導體供應鏈策略重組影響，有望因中階製程轉單效應受益，調升其推測合理股價至 80 元，並維持「買進」評等。不過這項評估是在法說會前；在法說前一個月，聯電累積漲幅已達 55.9%。隨著法說會後利多出盡、且「並未超出預期」，短線資金也給予獲利了結的反應。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

