法說連發 台股有望續攻

台股年後各路買盤回籠，昨（2）日延續驚驚漲走勢。法人指出，大立光（3008）、台積電、南亞科等重量級指標公司將自元月5日起陸續舉行法說，市場資金普遍樂觀期待，將有利多頭點火，帶動大盤攻向30,000點。

富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭分析，台積電預計元月15日公布財報，並發表對未來營運展望及人工智慧（AI）產業看法，以近期全球AI產業發展趨勢來看，可望帶給市場正面訊息，近日吸引買盤提前進場卡位。

廣告 廣告

台新投顧副總經理黃文清表示，台股近日看回不回，記憶體、半導體先進製程、印刷電路板（PCB）等強勢族群持續良性輪動，若聯發科與南亞科等能對ASIC AI、記憶體等產業提出正面指引，將可帶動相關族群多頭氣勢，成為力助大盤向30,000點靠攏的有力憑藉。

根據目前公布資訊，元月5日起至2月3日陸續有聯發科、兆豐金、永豐金、中裕、亞德客-KY、大立光、第一金、台積電、保瑞、藥華藥、合一、南亞科、台新藥、中華電等上市櫃公司將自辦法說，或受內外資證券商邀請辦理線上法說及投資論壇。

另據臺灣證券交易所統計，截至去年12月底，台股總開戶人數衝上1,376.7萬人，創新高，全年淨增高達55.1萬人，國人參與股市熱度去年達到新巔峰，顯示台股吸金動能強勁。

專家指出，台股開戶數續寫新高，主要受惠四大利多帶動，首先是數位券商工具普及，其次是台積電等權值股帶動投資效應，再來是ETF定期定額投資風氣盛行，最後是年輕族群與家長提前為子女布局的趨勢，讓投資版圖加速改寫。

【看原文連結】

更多udn報導

他驚年過40歲對1事沒興趣 釣出一票過來人認同

喪母父入獄淪皮球 歌手揭坎坷身世：人生只有苦味

崩壞？暗黑女神缺牙拜年嚇慘粉絲 AV達人揭真相

有遮但不多！Lisa蕾絲鏤空裙幾透明 裡面全看光