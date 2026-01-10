法議員研究AI與外國干預 受台灣啟發談認知韌性

（中央社記者曾依璇巴黎10日專電）法國國民議會議員聖珀（Laetitia Saint-Paul）歷時近一年研究，提出關於外國干預與人工智慧（AI）的正式報告，其中以相當篇幅闡述台灣對抗假訊息及提升公民意識的努力。

聖珀與另一名議員戴維（Alain David）上月提出AI與外國干預威脅的報告。聖珀去年6月訪台，除了外交部等政府部門之外，也與台灣民主實驗室和「科技、民主與社會研究中心」等多個單位人員會面，深入瞭解台灣官方及民間的行動。

這份報告稱「台灣的做法凸顯必須倚重投入且積極捍衛國家利益的非政府單位。法國目前仍欠缺這種思維，但在資訊戰中，這會是一種珍貴資源。」

報告還詳述台灣的「認知韌性」，指台灣結合政府迅速反應和公民社會積極參與，發展出真正的公民參與生態系，例如有Cofacts等協作式事實查核平台和網站MyGoPen能釐清資訊，也有台灣資訊環境研究中心等機構提供分析與建議。

報告提到，資訊與媒體素養是台灣韌性的另一支柱，這項重點已被納入國民基本教育課程綱要，對媒體及資訊環境的理解被視為學生必須持續培養的重要能力；另外在政府層級，數位發展部的成立也在國家資訊韌性策略中發揮重要功能。

聖珀接受中央社記者專訪時說，在整個歐盟之中，法國是外國干預的首要目標，在全歐洲大陸上也是僅次於烏克蘭的目標，受到四面八方的強大威脅。

她說，現在人人都會使用AI，因此干預成本大降，製作品質大為進步，數量也呈爆炸性增加，如今有極為逼真的深偽（Deepfake）技術，肉眼根本分不出來一張圖片是真是假。

聖珀認為，無論任何工業產品，當成本大降、數量暴增、品質大幅進步，就會產生一場「工業革命」，「所以我深信，這些利用AI進行的外國干預現在才剛開始」。

她舉例，針對不同國家，中國的手段不盡相同，包括結合垃圾訊息和偽裝的「垃圾偽裝」（spamouflage），即利用大量瑣碎資訊轟炸網路使用者，隱藏背後意圖；或利用AI長期互動，企圖影響青少年的認知。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年11月讚許台灣打擊假訊息的努力，並提到法國成立對抗外國數位干擾的機構Viginum是受台灣啟發。

聖珀說，法國公民危機意識和相關非政府組織都還不足，而台灣在這方面很有力量，她相信「只有當我們共享相同事實以做出後續選擇時，民主才能運作」。

基於民主國家必須團結，她建議台灣對等單位與Viginum交流，並提到法國在偵測、辨識和歸因（attribution）方面很先進。

她還表示，法國展現「與台灣站在一起」至關重要，兩岸現狀必須維持，當前已有俄羅斯與烏克蘭的戰爭，有美國對格陵蘭施加壓力，也有中國施壓台灣，顯出「帝國的回歸及擴張主義意圖」，民主國家必須團結起來反對。

聖珀說，她也深信必須建立演算法同意權，因為法國與美國在言論自由上的看法已有不同，例如聊天機器人Grok的功能允許生成女性裸體圖片，但法國不允許。

她認為，應有一項機制讓公民選擇是否同意演算法推薦內容，技術上完全可以做到讓網路使用者只瀏覽自己願意追蹤的內容，而不是一堆懷有干預企圖的假帳號；此外，在特別易受威脅的選舉期間，應於投票一個月前禁止演算法運作，防範假帳號和干預問題。

為了加強打擊假訊息，馬克宏希望採取標籤措施來認證媒體機構可信度，但反對者批評此舉有如反烏托邦小說「1984」虛構的「真理部」做法。

聖珀不認同這類批評，她在報告中也建議「根據類似食品營養評分的模式，考慮（實施）資訊標籤」。

她解釋，這不是要為不同觀點劃分等級，而是區別真正的資訊、個人意見和情緒性發言，並確保資訊來源可驗證、標題不聳動或誤導、照片非造假；同時她也強調，這不該是由國家主導或控制的工具。（編輯：陳慧萍）1150110