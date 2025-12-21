法路易十六拒簽法律上斷頭台 台大教授陳淳文：今天問題是總統自以為是主權者

台大政治系教授陳淳文今（21）日在一場演講中指出，法國於1789年爆發大革命，法國議會提出人權宣言和廢除王室特權的法律，法王路易十六拒簽，於是1793年被送上斷頭台。而台灣今天問題核心是，總統自以為是主權者，無視國會席次，自由任命閣揆，出現絕對少數政府，無視人民授權，違反國民主權原則。

台大政治系教授陳淳文今日在《憲政還是亂政？—從拒絕副署看行政權的邊界與失控論壇》的演講中指出，中華民國憲法從修正式內閣制改為接近法國的「半總統制」，但法國從1958年到2025年的67年間，總共只提出3次覆議，但台灣短短1年就有8次，為什麼？

「答案很簡單」，他分析，法國永遠是多數政府，當總統喪失國會多數時，就只能尊重國會多數，任命國會多數組成內閣，亦即把執政權力分享出去，稱為共治。少數政府不容存在，也不為憲法所許。

陳淳文直言，在台灣，總統自由任命閣揆絕對是錯誤的，他引述憲法第1條民主共和原則、第2條國民主權原則，所有憲法上明文的職位都必須有人民授權，也就是國會同意，否則就是皇帝主權。總統必須尊重國會、必須任命國會多數，而國會多數有很多種組合，例如綠白合或藍白合，否則根本違反民主原則。

陳淳文說，今天問題核心是，總統自以為是主權者，無視國會席次，自由任命閣揆，出現絕對少數政府，無視人民授權，違反國民主權原則。無論總統獲得多少選票，即使獲得1000萬票，都還是必須尊重國會多數所展現的意志、必須提出多數政府的閣揆人選。

他強調，人民投票行為並不是讓渡主權的行為，只是授權。投票給總統，總統不因此取得主權者、人民變成奴隸。同樣，行政院長、大法官都是僕人，不能凌駕於主人之上。

