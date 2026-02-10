法辦高金素梅原因北檢說了：涉案18人、搜索30處 國安站報請偵辦

台北地檢署今（10日）上午針對為何搜索7連霸原住民立委高金素梅住處及立委辦公室3點說明，指出高金及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，包括相關涉案共18人到案說明、共搜索30處，經調查局國安站報請北檢偵辦。

檢調搜索原住民立委高金素梅住處及國會辦公室。（中天新聞）

北檢今早針對搜索高金素梅住處等處一事，先表明不宜說明，直到坊間傳言疑觸犯《反滲透法》或《貪污治罪條例》後，北檢約上午11時許對外發布3點說明。

北檢說明如下：

一、 本案係法務部調查局國家安全維護工作站(下稱國安站)報請本署指派檢察官指揮偵辦。

二、 某立委及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今（10）日指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共 30 處，並通知該委員、張姓助理及相關人員等共 18人到案說明，目前持續調查釐清中。

三、 鑑於本案受社會輿論關注，經審酌公共利益之維護與合法權益之保護，認有說明必要，爰依偵查不公開作業辦法第 8 條第 1 項第 1 款規定，說明如上。

７連霸原住民立委高金素梅。（翻攝自高金素梅臉書）

