法逮捕「中」竊密間諜 捍衛情資安全

記者賴韋廷／綜合報導

新聞網站「政客」（Politico）4日報導，法國警方在西南部吉倫特地區逮捕4名涉入間諜活動的人士，其中包含2名陸籍工程師。法國檢方指出，這批嫌犯疑似利用先進衛星設備，企圖攔截法軍機敏通訊並回傳中國大陸，顯示中共對歐滲透手法更趨複雜化與科技化。

租屋架天線 企圖以「星鏈」非法攔截機密

報導指出，4名嫌疑人上月底在法國西南部吉倫特地區被捕。法國檢方表示，其中2名陸籍人士以無線通訊設備公司的工程師身分入境，再透過短期租屋服務網站Airbnb租用一處房屋，並架設直徑約2公尺的衛星天線，企圖透過「星鏈」（Starlink）衛星，建立不受法國電信監管的加密通道，非法攔截包括軍事通訊在內的機密資料，並回傳中國大陸。

廣告 廣告

檢方聲明表示，嫌犯租屋地點位處關鍵地區，周邊分布多個國防設施與軍事基地。檢方正積極展開調查，以確認其是否「向外國實體非法洩漏敏感資訊」，若行為對法國國家安全與利益構成損害，可能面臨最高15年徒刑。目前4名嫌犯均被移交調查法官接受起訴，其中2人已被裁定羈押。

法國警方逮捕4名疑似協助中共竊取軍事情報的嫌犯，其中2人為陸籍人士。（達志影像／美聯社資料照片）

陸籍人士疑利用衛星天線，在法國竊取機敏情資回傳中國大陸。圖為法國「星鏈」網路基地。（達志影像／歐新社資料照片）