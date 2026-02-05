法逮4人涉為中國竊資 中方批惡意誹謗

根據檢方提出的資料，這2名中國籍嫌犯入境法國之後，企圖偷竊星鏈的資料，還有其他重要的實體文件，設法傳回中國。法國警方在1月30日接獲報案，指出兩人在法國的吉倫特省，透過民宿租房平台，承租了一間公寓，進行攔截軍事情報的計畫。

調查人員在31日前往民宿公寓時，查獲一套連接衛星天線、以及抓取衛星資料的電腦系統，當場拘留2名嫌犯，另外2名嫌犯是在回到公寓後落網。

法國法律規定，向外國勢力提供可能損害國家重大利益的犯罪行為，最重可判處有期徒刑15年。對此，中國外交部在今（5）日譴責，表示這是惡意誹謗和抹黑運動。