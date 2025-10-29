法部署「PROTEUS」反無人機系統 強化低空防禦
記者廖子杰／綜合報導
法國陸軍傘兵部隊近日首度部署新型反無人機系統「PROTEUS」，並進行實彈射擊測試，驗證反制小型無人機作戰效能。
軍聞網站「Army Recognition」報導，法國首支部署「PROTEUS 標準1型」（PROTEUS Standard 1）反無人機系統的單位、陸軍第35傘降砲兵團，18日在普羅旺斯的康瑞艾營區，完成實彈射擊訓練。
「PROTEUS 標準1型」由法國陸軍技術部（STAT）開發而成，以TRM 2000戰術卡車為載臺，裝備1門20公厘自動火砲，並搭載「SANDRA」全天候瞄準系統，操作人員可在不同光照、氣候條件下，快速偵測、追蹤並摧毀低空飛行的各式潛在空中威脅。
報導指出，該系統具備硬殺能力，可補充法國陸軍現有的軟殺式電子戰與光學偵測系統，形成多層防禦網，強化前線單位的反無人機作戰效能。
法陸軍表示，將繼續改進「PROTEUS」性能指標，未來也將和新一代VAB ARLAD裝甲偵察車，以及NEROD反無人機干擾槍搭配，發揮協戰能力，反制低空、低速與小型無人機威脅。
法陸軍首度部署「PROTEUS」反無人機系統，實地驗證作戰效能。（取自法陸軍第35傘降砲兵團臉書）
「PROTEUS」結合自動火砲與先進瞄準系統，能有效抗衡各式低空威脅。（取自法陸軍第35傘降砲兵團臉書）
