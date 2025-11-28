法部表揚監所教化及保護等有功者

政治中心／綜合報導2026台北市長人選，民進黨人選尚未確定，被點名的人倒是不少。國民黨立委謝龍介今天就點名行政院長卓榮泰，還斬釘截鐵說賴總統最後一定會徵召他，這讓卓榮泰一面鄭重否認，一面又忍不住笑場回應，"好險你不是總統"。國民黨立委謝龍介（右）質詢行政院長卓榮泰（左） 表示自己有機密消息要問（圖／國會頻道）行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「院長我這裡有一個很機密的消息。」質詢時間都快結束了，國民黨立委謝龍介突然語出驚人說有機密消息要公布。行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「這個機密消息，我在這邊很慎重地請教你，明年你會參選台北市的市長嗎？，（我再跟委員說一遍），（明年我會去選台北市的市長），（去投票），你會成為候選人嗎？，（我會當投票的人）。」謝龍介口中的＂機密消息＂就是問卓榮泰是否要參選台北市長 對此卓榮泰頻頻否認（圖／民視新聞）不是第一次被點名，但是行政院長卓榮泰答案可沒變，他絕對不會是候選人，只會去投票選出台北市長。行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「所有曾選過台北市長的人，我看起來，從陳水扁總統到馬英九總統，到蔣萬安到柯文哲主席，大家要選之前，70、80次都說不是，（只有委員最勇敢），所以你今天只有說，第一次說你不是嘛，（我會去投票啊），所以你絕對不會成為，台北市市長的候選人？，（不會）。」謝龍介不死心，繼續追問，還拿之前也說了幾十次不選，但後來都出來選的幾位前台北市長做例子，最後更搬出了這一位。行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「我心目中覺得清德兄，最後一定會徵召你來參選，......，哦被我猜到了吧，（好險你不是總統哈哈哈）。」卓榮泰被謝龍介多次逼問 最終聽到謝龍介說＂清德兄會徵召你＂讓他忍不住笑場（圖／民視新聞）一句"好險你不是總統"，卓榮泰忍不住笑場，也為民進黨台北市長選戰再添話題。原文出處：謝龍介質詢「機密消息」 卓榮泰被問到笑場了 更多民視新聞報導KMT修國籍法恐釀雙重效忠？ 卓榮泰：當然藍擬修＂國籍法＂護中配參政 卓揆：是以哪國質詢我？若被徵召選台北市長？卓榮泰回謝龍介：我會和總統說不好

民視影音 ・ 3 小時前