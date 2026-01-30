法部辦臺日人民參與司法研討

法務部常務次長黃謀信（右五）率所屬接見來台參加研討會的日方團隊並合影。（圖：法務部提供）

法務部與社團法人臺灣日本刑事法研究學會，於昨（卅）日假法務部第二會議室，共同舉辦國民法官法施行三週年「臺日人民參與司法制度實務對話」研討會。研討會由法務部黃謀信常務次長主持，邀請白鷗大學法學部平山真理教授、早稻田大學人間科學部福島由衣教授、立命館大學綜合心理學部中田友貴教授，以及日本大阪律師公會西村健辯護士，針對日本「裁判員」及「檢察審查會」制度，從法學、心理學及實務運作面向進行深度交流，並由臺日刑事法研究學會理事長林裕順教授、東吳大學法學院胡逸維教授協助現場翻譯，全國各地檢署檢察官、檢察事務官等均踴躍實體或線上參與。

黃次長於致詞時表示，人民參與司法旨在透過國民直接參與，實現民主監督與司法正當性。日本人民參與司法係由「裁判員」與「檢察審查會」制度雙軌組成，適逢我國國民法官法自一一二年施行屆滿三週年，借鏡日本長期運作經驗進行階段性檢討，深具實益。此外，日本檢察審查會對公訴權之監督模式，亦可作為我國未來司法政策研議參考，以持續拉近司法與人民的距離。

首場研討由平山真理教授與西村健辯護士主講「刑事司法人民參與的課題與制度設計─以日本檢察審查會為中心」。講者分析，日本因採行「起訴便宜主義」，檢察官有高度起訴裁量權，檢察審查會即扮演對不起訴處分進行把關的關鍵角色，發揮民主監督功能。會中除介紹日本檢察審查會制度之運作情形外，亦針對臺日不起訴法制差異，和與會者進行深入意見交換。

研討會最後並辦理綜合座談，現場氣氛熱絡，透過法學心理學與實務經驗的多元對話，不僅為國民法官法施行三週年留下重要紀錄，也期許我國人民參與刑事司法制度能持續穩健發展，深化國人對司法的理解與信任。