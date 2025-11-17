「法醫學重要開創、奠基者」陳耀昌辭世 台灣法醫學會痛悼：重大損失

台大法醫所創所所長陳耀昌今（11/17）傳出病逝，享壽76歲。圖為他出席孫運璿科技講座。翻攝自孫運璿科技講座臉書



台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今（17）日驚傳於台大醫院病逝，據悉因癌症復發離世，享壽76歲。據悉，陳教授早年曾罹患攝護腺癌，64歲時接受放射治療後康復，疑似近期病情復發病逝。台灣法醫學會於下午發布辭世通告，證實陳耀昌過世的消息，並表示「陳教授的離去，是本所及台灣法醫學界的重大損失」。

陳耀昌在64歲時罹患攝護腺癌，接受放射治療後康復，疑似近日病情再度復發，今傳出於台大醫院辭世，享壽76歲。台灣法醫學會下午發出辭世通告信證實，並沉痛哀悼陳耀昌「懷抱深切哀痛之情，台灣大學醫學院法醫學科暨研究所謹此公告，本所創所所長陳耀昌教授已於日前辭世」。

台灣法醫學會說，陳教授畢生致力於法醫學之教育、研究與制度推動，是我國法醫學領域的重要開創者與奠基者。於學術研究、教學培育與專業實務等多重層面，皆以嚴謹治學、深厚學養與無私奉獻，啟迪後進，影響深遠。

台灣法醫學會表示，陳教授的離去，是本所及台灣法醫學界的重大損失。斯人雖逝，其典範精神與深遠影響將永存於我們心中。本所已代表全體師生，向陳教授治喪委員會暨家屬致上最深切的慰問。

