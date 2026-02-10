法醫所攜手疾管署 強化傳染病、疫苗死因調查機制

（中央社記者劉世怡台北10日電）法務部法醫所與衛福部疾管署今天舉行合作協議書簽署儀式，宣布攜手建立疑似傳染病致死及疫苗致死案件的快速通報與檢驗機制，強化防疫體系與司法鑑識橫向整合，創新里程碑。

法醫研究所與疾病管制署簽署儀式今天在法務部文史陳列館舉行，由法醫所所長侯寬仁與疾管署長羅一鈞代表簽署，並由法務部長鄭銘謙及衛生福利部次長莊人祥共同見證。

莊人祥致詞表示，每一例不明原因死亡都可能潛藏公共衛生風險，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，法醫研究所於高度防護與時間壓力下完成多項艱鉅任務。雙方將針對「疑似傳染病致死」及「疑似預防接種疫苗致死」案件建立快速通報與檢驗機制，以落實公共衛生監測網，進而打造更具韌性的安全網目標。

莊人祥指出，未來當發生疑似傳染病或預防接種相關死亡案件時，地方衛生局將即刻介入通報與疫情調查，經疾管署研判有行政解剖必要後，依法完成家屬溝通及檢察機關備案程序，確保防疫與法制並行。

鄭銘謙致詞時表示，疾管署是防疫最高指揮中樞，而法醫研究所具備國家級法醫病理專業、場地與標準化驗屍流程，雙方合作可避免重複投入昂貴設備與人力，提升整體行政效能。他強調，司法相驗與疫情調查密不可分，透過資源與技術共享，可在保障第一線人員安全的前提下，精準釐清死因並協助阻斷傳播鏈。

鄭銘謙指出，兩機關早在民國106年至110年間即曾針對行政解剖建立合作基礎，本次合作協議的簽署，不僅是行政程序的對接，更是法醫所發揮專業職能、落實社會責任的具體實踐；期盼透過這份協議，正式建立起「衛政」與「法政」之間的協作平台，讓司法解剖的功能不僅止於伸張正義，更能延伸成為公共衛生監測網中不可或缺的重要一環 。

法務部新聞稿表示，法醫研究所自民國87年成立以來，長期支援司法科學鑑識，具備遺體解剖、藥毒物檢驗、血清證物分析與DNA鑑定等完整能量。未來將在疾管署有緊急需求時，採取快速通報模式，即時派員進行檢體採樣與病理鑑識，協助掌握疫情動態、防堵擴散風險。（編輯：張銘坤）1150210