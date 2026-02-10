法醫所與疾管署簽合作協議 整合防疫與司法調查

為強化國家防疫系統與司法科學鑑識的能量，法務部法醫研究所與衛福部疾管署今天(10日)簽署合作協議書，未來雙方將針對「疑似傳染病致死」及「疑似預防接種疫苗致死」案件建立快速通報與檢驗機制，落實公共衛生監測網，這也象徵我國防疫與司法調查橫向整合，共同打造更具韌性的社會安全網。

法務部法醫研究所自1998年成立以來，即承擔我國司法科學支援任務，專責遺體解剖鑑識、藥毒物檢驗、血清認證分析與DNA鑑定等技術。

法務部法醫所與衛福部疾管署在2017年至2021年間已針對「行政解剖」訂定合作協議，為強化國家防疫體系與司法科學鑑識的能量，法醫所與疾管署10日再共同簽署「合作協議書」，在法務部長鄭銘謙及衛福部次長莊人祥共同見證下，由法醫所所長侯寬仁與疾管署署長羅一鈞代表簽署，未來兩機關的合作範圍將擴大涵蓋至社會高度關注的疫苗不良反映與新興傳染病案件，建立快速通報與檢驗機制，落實公共衛生監測網。

鄭銘謙致詞時表示，法醫所與疾管署共同簽署合作協議書具有指標性意義，也是融合司法科學與公共衛生防疫專業的新里程碑。他指出，未來當發生疑似傳染病死亡案件時，如何在保障第一線相驗人員的安全下精準判斷死因並阻斷傳播鏈，是雙方共同關注的議題，他期待在跨機關協作下，能發揮最大效能。鄭銘謙說：『(原音)我們法醫研究所事實上是國家級的法醫病理專業技術、場地及標準化驗屍流程，可以提供強力的支援。這個結合非常有意義，可以透過資源的共享，讓疾管署專注在疫情監測跟決策；法醫所提供精準的病理鑑定支持，可以避免國家資源的重複投入，這是跨部會合作非常重要的精神所在。』



法務部法醫研究所與衛福部疾管署今天(10日)簽署合作協議書，未來雙方將針對「疑似傳染病致死」及「疑似預防接種疫苗致死」案件建立快速通報與檢驗機制。(劉玉秋攝)

莊人祥也指出，在行政解剖的實務運作中，透過法醫所與疾管署的合作，將制定一套嚴謹的標準作業流程，強化「防疫國家隊」的整體韌性。當國內出現疑似因傳染病或預防接種致死的個案時，地方政府衛生局會立刻介入，協助傳染病通報、病歷調閱與疫情調查等必要處置，隨後由疾管署區管中心研判是否需要實施行政解剖，以掌握個案病因、死因或控制流行疫情，確保行政作業在符合法律規範的前提下，能以分秒必爭的速度推進。

法務部說明，此次與衛福部疾管署的合作象徵防疫與司法調查的橫向整合，雙方基於「傳染病防治法」及「行政程序法」的行政協助精神，建立「衛政」與「法政」的協作平台，讓法醫解剖不僅能伸張正義，更能成為公共衛生監測網中不可或缺的一環。(編輯：宋皖媛)