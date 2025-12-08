法醫有在醫活人？網友驚曝就醫遇上高大成 網揭深厚資歷

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近日有網友因為胸悶，在Google上查詢診所，意外發現診所醫師竟是知名法醫高大成，驚訝地發在Threads上分享，引起網友熱議，有網友分享自己過去看診經驗，表示他的診所設備雖簡陋，但高醫師醫術高明，「他是留學日本的醫生，來自醫學世家，傳統且資歷深厚的醫生值得讓人尊敬」。

網友意外發現診所醫師竟是知名法醫高大成。（圖／高大成臉書）

原PO發文提到，高醫生看診很認真，而且僅吃一包藥不適感就消失，還開玩笑說自己「每天行屍走肉算不算是活屍？高醫師能幫看這部分嗎？」

廣告 廣告

高大成是台灣知名法醫，擔任法醫30餘年，也參與台灣幾件重大案件，包含洪仲丘案、五億高中生命案等等。高大成同時也是高診所醫師，主治小兒科和皮膚科。

有網友分享自己過去看診經驗，表示診所設備雖然簡陋，但高醫師醫術高明，使用家用血壓器就發現前男友心律不整，到其它醫院複檢卻揹了一整天的心電圖才確診心律不整，簡直妙手回春。

網友對此也紛紛留言，「他死人都能判斷了，活人根本吃肉燥飯」、「他是留學日本的醫生，來自醫學世家，傳統且資歷深厚的醫生值得讓人尊敬」、「我真的覺得有時候設備多不代表醫術，醫術高的真的都隱身在不起眼的診所裡」。也有網友分享，「高大成是擁有醫師執照的醫生，然後法醫薪水其實很低，就是那種公務員死薪水，所以高大成願意成為法醫進行屍體相驗真的超偉大。望周知。」

更多FTNN新聞網報導

入冬最強冷空氣襲來！ 專家：平地最低溫恐跌破10度

網友諷台灣很民主？ 中國人「1行字」徹底反殺：建議跟我們換國籍！網讚爆

不滿「全美」幼兒園竟教國台語！ 媽怒控「廣告不實」：自責沒讓小孩贏在起跑點

