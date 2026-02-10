法醫研究所與疾管署攜手合作 強化傳染病死因調查機制

法醫所與疾管署今(2/10)日舉行合作協議書簽署儀式。法務部提供



為提升國家防疫體系與司法科學鑑識能量，法務部法醫研究所（以下簡稱法醫所）與衛生福利部疾病管制署（以下簡稱疾管署）於今（2/10）日上午10時，在法務部文史陳列館舉行合作協議書簽署儀式。未來，雙方將針對「疑似傳染病致死」及「疑似預防接種疫苗致死」案件建立快速通報與檢驗機制，進一步強化公共衛生監測網絡，共同打造更具韌性的社會安全網。

此次簽署儀式由法醫所所長侯寬仁與疾管署署長羅一鈞代表簽署，並由法務部部長鄭銘謙與衛生福利部常務次長莊人祥共同見證。出席的貴賓包括法務部政務次長徐錫祥、黃世杰，常務次長黃謀信，檢察司司長張曉雯，以及疾管署副署長林明誠、檢驗及疫苗研製中心主任劉銘燦等多位官員。

法醫所與疾管署早在2017年至2021年間即針對「行政解剖」訂定合作協議，奠定了良好的互信基礎。本次協議進一步擴大合作範疇，涵蓋疫苗不良反應及新興傳染病致死案件，並制定明確的標準作業程序（SOP），確保相關案件的快速通報、檢體採樣及病理鑑識流程能緊密銜接。

根據協議內容，當疾管署有緊急需求時，法醫所將即時派遣專業人員進行檢驗及鑑識，協助疾管署迅速掌握疫情動態，有效防堵傳染病擴散風險。此舉不僅強化了國家防疫體系的應變能量，也體現了司法與公共衛生領域的跨部會協作。

法務部長鄭銘謙。法務部提供

法務部長鄭銘謙指出，疾管署作為國家防疫的最高指揮中樞，肩負著傳染病監測、調查與應變處置的重要責任，而每一起不明原因死亡案件背後，都可能隱藏公共衛生風險。為釐清死因並阻斷疫情傳播鏈，此次合作協議將發揮行政協助的精神，由法醫所提供高規格的病理檢驗技術和設施支援疾管署，實現資源共享與效能最大化。

鄭銘謙強調：「法醫所自成立以來，一直是司法科學鑑識的重要支柱。透過此次合作，不僅能提升傳染病死因調查的效率，更能進一步鞏固國家的公共衛生防線。」

衛生福利部常務次長莊人祥。法務部提供

衛生福利部常務次長莊人祥則表示，在新冠疫情期間，各界深刻體認到防疫工作中跨部門協作的重要性。此次協議的簽署，是政府機關間行政協作的典範，透過建立快速、透明且高效的運作模式，有助於應對未來可能出現的複雜傳染病挑戰。

根據協議內容，當國內出現疑似因傳染病或疫苗接種不良反應導致死亡的案例時，地方政府衛生單位將立即介入處理，包括傳染病通報、病歷調閱及疫情調查等程序。若疾管署判定需進行行政解剖，將迅速啟動相關程序，由法醫所提供專業支持。同時，疾管署也將確保家屬知情同意及法律程序合規性，以最快速度完成調查工作。

莊人祥強調：「透過中央與地方、醫學與司法的緊密合作，我們能夠在危機發生時迅速應對，比未知的傳染病跑得更快，為國人健康安全築起一道堅實防線。」

此次合作象徵著防疫與司法調查領域的深度融合，雙方期盼以此為基礎，不斷深化合作，共同提升我國在面對新興傳染病及公共健康挑戰時的應變能力。法務部與衛福部也承諾將持續投入資源與專業，確保國家防疫體系與司法科學鑑識能力不斷精進。

